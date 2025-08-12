Foot: Jack Grealish prêté par Manchester City à Everton

12 Aoû. 2025 à 16h59 (TU)
AFP
Jack Grealish à Manchester le 11 août 2025

Jack Grealish à Manchester le 11 août 2025

L'ailier anglais Jack Grealish a été prêté par Manchester City pour une saison à Everton, ont annoncé les deux clubs de Premier League mardi.

L'attaquant n'était plus en odeur de sainteté la saison dernière auprès de son entraîneur Pep Guardiola, qui ne l'avait titularisé que sept fois en championnat, l'avait mis sur le banc pour la finale de la "Cup", contre Crystal Palace et ne l'avait pas emmené au Mondial des clubs en juillet aux États-Unis.

L'ailier de 29 ans portera chez les Toffees le maillot frappé du numéro 28, qui fut celui de deux de ses illustres prédécesseurs, Wayne Rooney et Paul Gascoigne.

Grealish avait rejoint Manchester City en provenance d'Aston Villa en 2021, pour 100 millions de livres (115.000 M EUR). Il a conquis avec les Citizens trois titres de champion d'Angleterre (2022, 2023 et 2024), la Ligue des champions et la Coupe d'Angleterre en 2023.

Mais il a décliné au cours des deux dernières saisons, ce qui lui a valu de ne pas être retenu dans la sélection de l'Angleterre pour l'Euro-2024.

À bientôt 30 ans - le 10 septembre -, Grealish aura une bonne occasion de relancer sa carrière à Everton, 13e de la Premier League la saison dernière. Le club de Liverpool va quitter son vieux stade de Goodison Park pour le flambant neuf Hill Dickinson Stadium.

"Il arrive au bon moment car il a de l'expérience, il comprend la Premier League et nous sommes tous pleinement conscients du niveau auquel il est capable de jouer", a déclaré l'entraîneur David Moyes.

Grealish a disputé 157 matches pour City et marqué 17 buts en quatre saisons avec le club.

