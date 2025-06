Foot: John Textor out, l'Américaine Michele Kang à la rescousse de Lyon

La femme d'affaires américaine Michele Kang a pris la tête de l'OL lundi en remplacement de son compatriote démissionnaire John Textor, une décision qui vise à infléchir la décision de la DNCG de rétrograder le club en Ligue 2.

Première femme à diriger l'Olympique lyonnais, dont elle est la deuxième actionnaire derrière Textor, elle était depuis mai 2023 présidente et propriétaire d'OL Lyonnes (ex OL féminin).

Michelle Kang va former un binôme à la direction exécutive avec l'Allemand Michael Gerlinger, un ancien du Bayern Munich, nommé directeur général, selon un communiqué du club qui ne précise pas si cette nomination est faite à titre provisoire ou sur du plus long terme.

"Michele est le choix idéal pour diriger l'OL dans la phase suivante et j'ai pleinement confiance en elle et en l'OL, qui sortiront plus forts sous sa direction", affirme John Textor, cité dans le communiqué.

Agé de 66 ans, Mme Kang est également désignée Présidente directrice générale d'Eagle Football Group (ex OL Group) qui chapeaute toutes les activités du club rhodanien dont elle est administratrice depuis septembre 2023.

Elle "jouera un rôle actif dans le soutien à la direction exécutive de l'Olympique lyonnais notamment en dirigeant la procédure de recours du club auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion", souligne l'OL.

"Période critique"

Le gendarme financier du foot a annoncé mardi la rétrogradation administrative en Ligue 2 de l'OL, qui a immédiatement fait part de son intention de faire appel.

Mais lundi matin, le club assurait ne pas avoir reçu la notification des griefs de la DNCG, condition indispensable pour formuler officiellement son appel.

"Nous entrons dans une période critique pour l'OL", reconnaît Mme Kang en remerciant son prédécesseur pour "son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football".

L'Allemand Michael Gerlinger assiste à la cérémonie d'enterrement de Bernard Lacombe, ancien joueur et figure de proue du football français et de l'Olympique Lyonnais (OL), à l'église Saint-Louis de Fontaines-sur-Saône, près de Lyon, le 25 juin 2025 AFP

"Je me réjouis de travailler en étroite relation avec Michael, l'équipe de direction de l'OL et le conseil d'administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au delà", poursuit-elle dans le communiqué.

Textor, dont les supporteurs de l'OL réclamaient le départ, avait déclaré samedi avoir décidé de se mettre en retrait à Lyon après l'échec de son audition devant la DNCG, admettant ne pas avoir su se faire comprendre des instances du foot français.

- "Boss queen" -

Née en juin 1959 en Corée du Sud, Michele Kang est venue étudier aux Etats-Unis dans les années 1980 où elle a obtenu un master en management à l'université de Yale. En 2008, elle a fondé Cognosante, une entreprise du secteur des technologies de l'information sur la santé. Selon le magazine Forbes, sa fortune serait estimée à 1,2 milliard de dollars en 2025.

Décrite comme une redoutable femme d'affaires, investisseuse et philantrope, elle a vraiment commencé à s'intéresser au football en 2019 après la victoire des Etats-Unis au Mondial disputé en France.

Il y a un an, elle a fait un don de quatre millions de dollars à la Fédération américaine de rugby après la médaille de bronze de l'équipe féminine au Mondial. Plus récemment, elle a versé 30 millions de dollars à la Fédération américaine de football pour développer le football féminin.

Outre OL Lyonnes, elle détient également le club américain du Washington Spirit, où les joueuses la surnomme la "Boss queen", et l'équipe anglaise des London City Lionesses, tout juste promue en Premier League.

Ces formations sont toutes rassemblées au sein de Kynisca Sports International, première organisation mondiale multi-club dédiée au football féminin.

La femme d'affaires américaine et nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais Michele Kang (à droite) et le vice-président de la Fédération française de football (FFF) Jean-Michel Aulas lors de la finale de la D1 entre l'OL et le PSG, à Décines-Charpieu, le 16 mai 2025 AFP/Archives

Michael Gerlinger, directeur sportif d'Eagle Football Holding, la maison mère d'Eagle Football Group (OL), remplace quant à lui, en tant que directeur général, Laurent Prud'homme, limogé de son poste fin avril et non remplacé depuis.

Après avoir passé 18 ans dans l'organisation du Bayern Munich avant d'arriver à Lyon où il est basé, Gerlinger (52 ans), est un personnage discret. C'est "une figure très respectée dans l'administration du football européen, dans les domaines de gouvernance, des affaires réglementaires et les opérations sportives", assure le club rhodanien.