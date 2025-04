Foot: joueur emblématique, De Bruyne va quitter Manchester City en fin de saison

Kevin De Bruyne lors du match de Premier League entre Manchester City et Manchester United, le 15 décembre 2024 à Manchester

"Le moment est venu": l'international belge Kevin de Bruyne, bientôt 34 ans, a annoncé vendredi son départ imminent de Manchester City, club anglais avec lequel il a remporté six titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions sous les ordres de Pep Guardiola.

"Les meilleures choses ont une fin", a encore écrit vendredi le milieu de terrain belge sur son compte X, à propos de ses dix saisons ponctuées de succès avec les Citizens. "Cette ville, ce club. Ce peuple... m'a TOUT donné. je n'avais pas d'autre choix que de TOUT donner en retour! Et devinez quoi -Nous avons tout gagné", a-t-il ajouté.

Au total, De Bruyne a remporté 14 titres en 10 saisons avec Manchester City, et a été désigné à deux reprises meilleur joueur de la saison en Premier League (2019-20 et 2020-21).

L'annonce de son départ était toutefois pressentie alors que le contrat du Belge, arrivé en 2015 de Wolfsbourg (Allemagne), expire en juin, un point qui rend incertaine sa participation à la prochaine Coupe du monde des clubs du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis.

Après quasiment une décennie de succès, De Bruyne et Manchester City bouclent en outre une saison très délicate.

Actuels cinquièmes de Premier League, les quadruples champions d'Angleterre vont perdre leur couronne et sont d'ores et déjà hors course en Ligue des champions.

Dans son texte, le joueur n'a pas donné d'autre indication sur son avenir.

Ce futur intéresse aussi grandement la Belgique de l'entraîneur français Rudi Garcia, alors que Kevin De Bruyne (109 sélections) est l'un des derniers représentants de la "génération dorée" des Diables rouges, troisième du Mondial-2018.