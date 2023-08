Foot: Klopp s'inquiète de la fenêtre des transferts en Arabie saoudite

Le manager de Liverpool Jürgen Klopp s'est inquiété mardi des conséquences néfastes du calendrier des transferts en Arabie saoudite, demandant aux instances du football de le réguler alors que les départs de joueurs de clubs européens se multiplient.

Depuis Singapour, où son équipe doit affronter le Bayern Munich en match amical demain, Klopp a exprimé son inquiétude face au probable départ de l'ancien attaquant de Liverpool et actuel joueur du Bayern Sadio Mané vers le club saoudien Al-Nassr.

Décrivant l'influence de l'Arabie saoudite comme "massive", il a expliqué que "la pire chose est que la fenêtre de transfert en Arabie saoudite ferme trois semaines plus tard (qu'en Europe, NDLR)", ajoutant que "la Fifa et l'UEFA doivent trouver des solutions à ça".

Depuis le début de l'année, les clubs du riche pays pétrolier ont multiplié les recrues, dont les stars Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

Le milieu de terrain brésilien Fabinho est devenu lundi le troisième joueur des Reds à partir pour l'Arabie saoudite cet été en signant pour trois ans à Al-Ittihad, après Jordan Henderson et Roberto Firmino.

"Ça a déjà une influence pour nous c'est sûr. Nous allons devoir apprendre à gérer ça", a ajouté Klopp.

L'entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel, également interrogé sur les effets du recrutement des clubs saoudiens, a lui fait un lien avec l'attrait de la Super League chinoise il y a quelques années.

"C'est peut-être assez similaire à ce qu'il s'était passé quand la Chine a lancé son championnat", a-t-il expliqué. "Il y a eu une ruée vers l'or du même type, et nous voyons maintenant un autre championnat essayer de devenir plus populaire et célèbre".

"C'est un peu trop tôt pour avoir une opinion claire", a ajouté Tuchel, se définissant "comme un observateur surpris" par la situation.