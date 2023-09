Foot: Kolo Muani proche du Paris SG à la fermeture du mercato

Le feuilleton a duré jusqu'aux derniers instants du mercato mais finalement Randal Kolo Muani devait signer au Paris Saint-Germain qui a fini par s'entendre avec Francfort, selon plusieurs médias, pour libérer l'attaquant international français.

Quand vendredi à 18h00 les négociations n'avaient toujours pas abouti, à l'heure de fermeture du marché des transferts en Allemagne, l'Eintracht n'ayant pas trouvé de remplaçant, l'affaire semblait devoir capoter.

Mais en fin de soirée l'ultime proposition parisienne, à hauteur de 90 millions d'euros semblait devoir faire pencher la balance en faveur d'un transfert au PSG.

Après plusieurs semaines de tractations, une accélération depuis mercredi et la grève de "RKM" et enfin une dernière journée intense où le buteur a été annoncé partant, puis bloqué en Allemagne, il était finalement tout proche du PSG.

La perspective de voir cohabiter trois attaquants bleus (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani) dans la même équipe a de quoi enchanter le sélectionneur Didier Deschamps.

"Affinités" en bleu

L'attaquant lyonnais recrue du PSG Bradley Barcola (g) lors d'un match à Nice, le 27 août 2023 AFP/Archives

"C'est plutôt une bonne chose pour nous, même si ça ne va pas être un critère (de sélection) plutôt qu'un autre. Ils se côtoient à l'entraînement, il y a la répétition des matches", a estimé le technicien jeudi, mettant en avant leurs "automatismes" et le fait d'"avoir plus d'affinités" si le trio évoluait à Paris.

En attendant le dénouement du cas Kolo Muani, le PSG a bouclé jeudi l'arrivée d'un autre attaquant, l'international Espoirs de 20 ans Bradley Barcola, arraché à Lyon moyennant 50 millions d'euros pour rejoindre les autres recrues du club, Milan Skriniar, Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Lee Kang-in, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Arnau Tenas. De quoi gonfler la note estivale côté achats à près de 345 millions d'euros!

Mais pour une fois, Paris a aussi été actif au niveau des départs. Après l'échec sportif de la saison précédente, malgré un 11e titre de champion de France, le club détenu par le Qatar souhaite ouvrir une nouvelle ère. Exit donc les mégastars Lionel Messi et Neymar, aux salaires exorbitants: le projet se veut cette fois centré sur Kylian Mbappé, remis au centre du jeu après avoir été écarté durant plusieurs semaines suite à sa décision de rester jusqu'en 2024 sans prolonger son contrat.

Marco Verratti, historique de l'ère qatarie mais non désiré par les dirigeants et l'entraîneur Luis Enrique, pourrait également faire ses valises bientôt, alors que le club doit se délester d'autres éléments "indésirables" toujours sans point de chute (Georginio Wijnaldum, Keylor Navas, Julian Draxler...) après avoir prêté vendredi Colin Dagba à Auxerre (L2) et Juan Bernat à Benfica.

OM, mercato ambitieux

Le défenseur de Lorient Bamo Méité (c) contre Strasbourg, le 3 juin 2023 à Lorient AFP/Archives

A l'OM, l'arrivée deux heures avant le gong du défenseur de Lorient Bamo Meïté a clos un mercato très ambitieux avec les signatures déjà actées de Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa et Michael Murillo.

Malgré la sortie de route au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, Marseille, qui a également cédé de nombreux éléments (Alexis Sanchez, Matteo Guendouzi, Dimitri Payet, Cengiz Under, Ruslan Malinovski, Sead Kolasinac, Issa Traoré, Eric Bailly, Nuno Tavares), a du matériel pour venir titiller le PSG en L1.

Lens a profité du dernier jour pour recruter le latéral droit international de l'AS Monaco Ruben Aguilar.

Rennes a espéré de son côté finaliser le transfert du défenseur colombien de Tottenham Davinson Sanchez, mais l'affaire ne s'est pas conclue. Le recrutement breton reste prometteur (Ludovic Blas, Enzo Le Fée, Nemanja Matic, Fabian Rieder) en dépit de la perte de Jérémy Doku, cédé à Manchester City pour 60 millions d'euros.

Lille, qui s'est qualifié jeudi pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence, a lui enregistré sept nouveaux joueurs dont le champion du monde français Samuel Umtiti et l'international algérien Nabil Bentaleb.

Lyon, handicapé par les mesures d'encadrement décidées par la DNCG, le gendarme financier du football français, n'a pas eu autant de facilités. En grande difficulté en championnat (17e), l'OL a pu apprécier le beau chèque récolté grâce à Barcola et a recruté au milieu l'Ivoirien du Betis Séville Paul Akouokou et a pris en prêt payant l'attaquant international espoirs portugais de Chelsea, Diego Moreira, deux jours après le prêt de l'attaquant ghanéen Ernest Nuamah.

Enfin, le mercato de Monaco semble terminé, après le joli coup réussi avec l'attaquant américain d'Arsenal Folarin Balogun, acheté plus de 30 millions d'euros et qui sort d'une saison remarquée en prêt à Reims (21 buts en L1).