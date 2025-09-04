Foot: la milieu du PSG Grace Geyoro signe à London City pour un montant record

La milieu de terrain française du PSG, Grace Geyoro, lors de la finale de la Coupe de France féminine de football entre le PSG et le FC Fleury 91 au Stade de la Mosson de Montpellier, dans le sud de la France, le 4 mai 2024

La milieu française du PSG Grace Geyoro, sous contrat avec Paris jusqu'en 2028, a signé à London City Lionesses pour un montant record de 1,65 million d'euros, a appris l'AFP d'une source proche des négociations.

Après avoir vécu une dernière saison compliquée avec le PSG, l'ancienne capitaine parisienne a fait le choix de l'étranger et du club anglais de la femme d'affaire américaine Michele Kang, également présidente de l'Olympique lyonnais.

Contacté par l'AFP, le club parisien qui perd une nouvelle cadre de son équipe après le départ de l'attaquante Marie-Antoinette Katoto à l'OL Lyonnes cet été, n'avait pas réagi dans l'immédiat.

La joueuse de 28 ans a signé un contrat de quatre ans, a indiqué la source, précisant que les deux clubs sont parvenus à un accord jeudi pour un montant record de 1,65 million d'euros.

En janvier dernier, la défenseuse américaine Naomi Girma avait rejoint Chelsea après un transfert estimé à plus d'un million d'euros selon la presse, ce qui constituait un nouveau record pour le football féminin.

Capitaine pendant plusieurs années et joueuse emblématique du PSG où elle est arrivée avec les équipes jeunes en 2012 à l'âge de 15 ans, l'internationale française a perdu le brassard la saison dernière au moment de l'arrivée du coach Fabrice Abriel.

La milieu de terrain française du PSG, Grace Geyoro, arrive pour une séance d'entraînement à Poissy, à l'ouest de Paris, le 17 janvier 2025 AFP/Archives

Elle a entretenu des relations tendues avec lui tout au long de la saison au point d'être écartée du groupe à plusieurs reprises.

La milieu a donc choisi l'étranger et le championnat anglais en pleine expansion comme d'autres joueuses françaises du PSG avant elle: l'attaquante Sandy Baltimore et la milieu Oriane Jean-François qui ont signé l'été dernier à Chelsea.

Geyoro va retrouver à London City Lionnesses Jocelyn Prêcheur, son ancien entraineur au PSG (2023-2024), qui coach depuis la saison dernière et qui a permis la montée du club londonnien en Women's Super League (WSL).

Depuis son arrivée à la tête du club, Michele Kang a mis les moyens cet été pour renforcer l'effectif du promu: plus d'une douzaine de recrutements ont été opérés, ce qui inclut notamment les expérimentées Nikita Parris et Danielle van de Donk (ex-OL Lyonnes).