Foot: la Roma tourne brutalement la page José Mourinho

Coup de tonnerre à la Roma: Jose Mourinho a été débarqué mardi, payant le prix d’une décevante 9e place en championnat et de son comportement excessif, entre critiques des arbitres et piques visant les propriétaires du club.

Alors qu'il espérait prolonger son contrat qui expirait en fin de saison, Mourinho, qui aura 60 ans à la fin du mois, a été prié de faire ses valises, deux ans et demi après son arrivée à Rome.

"Nous garderons pour toujours de beaux souvenirs de son séjour, mais nous estimons qu'il est dans l'intérêt du club d'assurer un changement immédiat" d'entraîneur, ont expliqué dans un communiqué les propriétaires américains du club, Dan et Ryan Friedkin.

La Roma accuse depuis dimanche et sa lourde défaite 3-1 contre l'AC Milan 22 points de retard sur le leader, l'Inter, et 13 sur la 3e place, directement qualificative pour la lucrative Ligue des champions, l'objectif du début de saison.

Quelques jours plus tôt, elle avait été éliminée de la Coupe d'Italie au terme d'un sulfureux derby contre la Lazio (1-0).

28 exclusions

Toujours en lice en Ligue Europa où elle affrontera Feyenoord en barrages d'accession aux 8e de finale, la Roma n'a plus de temps à perdre pour sauver sa saison.

Outre les mauvais résultats de son équipe, "The Special One", comme il s'était auto-proclamé lorsqu'il entraînait en Angleterre, paye également ses nombreuses déclarations à l'emporte-pièce.

A San Siro dimanche, Mourinho a ainsi suivi la rencontre des tribunes, purgeant sa suspension après son exclusion en Coupe d'Italie pour avoir critiqué l'arbitrage.

Depuis son arrivée, "Mou" et ses adjoints ont été exclus à 28 reprises toutes compétitions confondues !

Jose Mourinho pendant une rencontre entre la Roma et Monza, le 22 octobre 2023 à Rome. AFP/Archives

S'il a offert à la Roma la première édition de la Ligue Europa Conference (C4) en 2022 et deux 6e place en Série A, Mourinho a aussi fait du... Mourinho à l'issue de la finale de la Ligue Europa 2023, perdue contre le Séville FC (1-1 a.p., 4-1 t.a.b.).

Il s'en est violemment pris à l'arbitre de la rencontre, l'Anglais Anthony Taylor, qualifié de "p... de honte" et harcelé ensuite, avec sa famille, par des supporters romains à l'aéroport de Budapest.

Avec ses critiques constantes de l'effectif à sa disposition, Mourinho a également lassé ses dirigeants, qui s'étaient notamment démenés l'été dernier pour se faire prêter à grands frais par Chelsea l'international belge Romelu Lukaku.

Renato Sanches, prêté, lui, par le PSG, a ainsi été rapidement prié de trouver un autre club et selon l'entraîneur portugais, la longue indisponibilité sur blessure du seul Chris Smalling a "foutu en l'air" la saison, l'obligeant à improviser constamment en défense centrale.

- Rebond en Arabie saoudite ?

L'entraîneur portugais ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouvel employeur, notamment en Arabie saoudite où son crédit reste énorme et où selon lui un club lui avait fait l'été dernier "une offre incroyable".

Mais celui qui a débuté comme traducteur puis adjoint de Bobby Robson au Sporting, puis à Porto et enfin au FC Barcelone, a encore montré qu'il n'était pas, à cause de son ego XXL notamment, un entraîneur s'installant dans la durée.

Selon un schéma désormais habituel, après deux années et quelques trophées, la 3e saison lui a été fatale: comme à Chelsea (2004-07 et 2013-15) à qui il a offert trois titres de champion d'Angleterre, à l'Inter Milan (2008-10) avec qui il a remporté la Ligue des champions et deux titres de champion d'Italie, au Real Madrid (un titre de champion d'Espagne entre 2010 et 2013) ou à Manchester United (une Ligue Europa entre 2016 et 2018).

Pour relancer leur équipe, les propriétaires de la Roma pourraient la confier au moins jusqu'à la fin de la saison à un ancien joueur emblématique du club, l'ex-international italien Daniele De Rossi.

"Une annonce à propos du nouvel entraîneur sera faite rapidement", a simplement indiqué le club.