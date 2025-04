Foot: l'Allemand Thomas Müller annonce son départ du Bayern Munich après 25 ans de présence

L'Allemand Thomas Müller, double vainqueur de la Ligue des champions (2013 et 2020), a annoncé samedi matin la fin de son aventure à la fin de la saison avec le Bayern Munich, club qu'il a rejoint à dix ans en 2000 au centre de formation.

Dans un message posté sur son compte Instagram en forme de lettre envoyée aux supporters du Bayern, Thomas Müller, champion du monde 2014 avec l'Allemagne, explique à 35 ans qu'il aurait souhaité prolonger d'une saison avec son club de toujours, mais que la direction a décidé "délibérément" de ne pas lui proposer un nouveau contrat.

"Même si cela ne correspond pas à mes souhaits personnels, il est important que le club suive ses convictions", a ajouté Thomas Müller, passé professionnel au Bayern au 1er juillet 2009 et qui est le joueur le plus utilisé dans l'histoire du club munichois, avec 743 matches disputés pour 247 buts inscrits.

"Le Bayern célèbrera sa magnifique carrière avec un match d'adieu", a expliqué le club dans un communiqué publié quelques minutes après l'annonce du joueur. Thomas Müller disputera ses derniers matches avec le Bayern aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet, lors du Mondial des clubs, a précisé le club.

L'attaquant né à Weilheim in Oberbayern, à une trentaine de kilomètres au sud de Munich, n'a pas précisé s'il comptait poursuivre sa carrière autre part.

Thomas Müller affiche l'un des plus beaux palmarès du foot allemand avec, en plus de ses deux Ligues des champions et de son sacre mondial, 12 titres de champion d'Allemagne (2010 et 2013-2023), six Coupes d'Allemagne, deux Supercoupes d'Europe et deux Coupes du monde des clubs.

En sélection allemande, il a disputé le premier de ses 131 matches le 3 mars 2010 dans son jardin de l'Allianz Arena à Munich, une rencontre amicale contre l'Argentine perdue 1-0. Sa dernière apparition avec l'Allemagne remonte au quart de finale de l'Euro-2024 perdu contre l'Espagne à Stuttgart. Il avait annoncé quelques semaines plus tard sa retraite internationale.

Lors du triomphe de la Mannschaft à la Coupe du monde 2014 au Brésil, il avait terminé le tournoi avec cinq réalisations, dont un but et une passe décisive lors de la mythique demi-finale contre le Brésil remportée 7 à 1. Quatre ans plus tôt, avec cinq buts aussi, il avait été meilleur buteur du Mondial-2010, conclu à la 3e place.