Foot: l'ancien international italien Toto Schillaci est mort à 59 ans

L'ancien international italien Salvatore Schillaci, connu sous le diminutif de Toto et pour son prolifique Mondial-1990, est mort à l'âge de 59 ans, a annoncé mercredi la Fédération italienne de football (FIGC).

"Toto Schillaci, joueur-symbole du Mondial-1990 en Italie, est mort ce mercredi à l'âge de 59 ans", a indiqué dans un communiqué la FIGC qui a décidé qu'une minute de recueillement aurait lieu avant toutes les rencontres programmées en Italie de mercredi à dimanche.

"Il a fait rêver tout un pays durant les nuits magiques du Mondial-1990. L'Inter Milan se tient aux côtés de la famille Schillaci après la dispartion de Toto", a de son côté indiqué dans le communiqué le champion d'Italie en titre, dont Schillaci a porté le maillot entre 1992 et 1994.

Schillaci souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer du côlon et avait été hospitalisé la semaine dernière en soins intensifs.

S'il a porté le maillot de la Juventus (1989-92) et de l'Inter et remporté avec la Juve la Coupe de l'UEFA 1990, l'attaquant de poche (1,73 m), formé à Messine, est entré dans la légende du football italien lors de la Coupe du monde 1990 organisée à domicile dont il a terminé meilleur buteur avec six réalisations.

Portée par l'inattendu Schillaci, la Nazionale s'était hissée en demi-finale où, à Naples, elle avait subi la loi de l'Argentine de Diego Maradona aux tirs au but (1-1 a.p., 4 tab à 3) malgré l'ouverture du score par l'inévitable "Toto" dès la 17e minute.

Dans le match pour la troisième place contre l'Angleterre, Schillaci avait fait la différence en inscrivant un penalty à la 86e minute, peu après l'égalisation anglaise (2-1).

Schillaci a honoré sa 16e et dernière sélection, et non 17e comme indiqué dans un premier temps par la FIGC, sous le maillot de la Nazionale, pour un total de sept buts, en 1991.

L'attaquant italien Salvatore Schillaci avant le début de la demi-finale de la Coupe du monde de football 1990 entre l'Italie et l'Argentine, le 3 juillet 1990, à Naples AFP/Archives

Il avait terminé sa carrière au Japon en 1997.

Après avoir quitté les terrains de football, il était retourné en Sicile et avait créé une école de football à Palerme. Il était apparu en 2004 dans une émission de téléréalité et avait participé récemment à la version italienne du jeu télévisé "Pékin Express", révélant à cette occasion qu'il souffrait d'un cancer.

Sa disparition a créé un grand émoi dans le football italien, déjà très éprouvé en 2023 par la mort d'un autre ancien international, Gianluca Vialli.

"Toto était un grand joueur, incarnation de la tenacité, et de la volonté qui a touché les tifosi avec son football fait de passion", a résumé le président de la FIGC, Gabriele Gravina.

"Adieu mon cher ami, cette fois aussi, tu m'as surpris (...) On restera à jamais des frères italiens", a de son côté écrit son ancien coéquipier en sélection Roberto Baggio sur ses réseaux sociaux.