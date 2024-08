Foot: l'Argentin Julian Alvarez quitte Manchester City pour l'Atlético Madrid

L'attaquant argentin Julian Alvarez, 24 ans, s'est engagé lundi pour six saisons avec l'Atlético Madrid en provenance de Manchester City, a annoncé le club espagnol dans un communiqué.

"Julian Alvarez, vainqueur de la Coupe du monde et de la Copa America avec la sélection argentine, a signé un contrat pour les six prochaines saisons", écrit le club madrilène, sans donner de détails sur le montant du transfert, que la presse sportive espagnole estime à environ 90 millions d'euros.

Si ces chiffres se confirment, il s'agirait du deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'Atlético, derrière le Portugais Joao Felix (127 millions d'euros).

Le buteur argentin, très convoité sur le marché des transferts, notamment par le Paris Saint-Germain, est la troisième recrue estivale des Colchoneros, après le défenseur franco-espagnol Robin Le Normand et l'attaquant norvégien Alexander Sorloth.

Capable d'évoluer comme avant-centre ou à un poste un peu plus reculé de l'attaque, le champion du monde 2022, loué pour sa polyvalence et son sens du but, devrait former le nouveau duo offensif rojiblanco aux côtés d'Antoine Griezmann, suite au départ de l'Espagnol Alvaro Morata à l'AC Milan.

Souvent resté dans l'ombre du géant norvégien Erling Haaland, le joueur formé à River Plate avait rejoint Manchester City en 2022 et y a remporté deux titres de Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs.

En deux saisons en Angleterre, il a joué 103 matches, inscrit 36 buts et délivré 18 passes décisives.

"Il voulait partir, il voulait de nouveaux défis. L'Atletico Madrid est un grand club en Espagne, ce fut un plaisir de travailler avec lui et j'espère qu'il trouvera ce qu'il cherche", a expliqué l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola.