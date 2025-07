Foot: l'attaquant de Liverpool Diogo Jota et son frère meurent dans un accident de la route

L'attaquant portugais de Liverpool Diogo Jota (premier plan) célèbre son but contre Everton en Premier League, à Anfield, le 2 avril 2025

L'attaquant international portugais de Liverpool Diogo Jota, champion d'Angleterre avec les Reds, et son frère André sont morts dans la nuit de mercredi à jeudi dans un accident de la route en Espagne, un drame qui a suscité une vive émotion dans le milieu sportif et au-delà.

Agé de 28 ans, l'international portugais (48 sélections, 14 buts), lauréat d'une deuxième Ligue des nations avec la Seleçao le mois dernier, était père de trois enfants. Il avait annoncé il y a quelques jours s'être marié le 22 juin.

L'accident a eu lieu vers 00h30 sur une autoroute de la province de Zamora, dans le nord-ouest de l'Espagne, au niveau de la commune de Cernadilla. Le véhicule a fait une "sortie de route" avant de prendre feu, a indiqué la Garde civile.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident pourrait avoir été provoqué par l'éclatement d'un pneu au moment où la voiture était en train d'effectuer un dépassement. Des médias espagnols ont diffusé une vidéo montrant des débris de la voiture qu'ils identifient comme étant ceux d'une Lamborghini appartenant à Jota.

Les deux occupants, Diogo Jota et son frère André, 25 ans, lui aussi footballeur professionnel - en deuxième division portugaise à Penafiel -, étaient décédés lorsque les services d'urgence sont arrivés, d'après la Garde civile.

Leurs obsèques devraient avoir lieu samedi matin à Gondomar, près de Porto, où Diogo Jota a débuté le football, a rapporté jeudi l'agence Lusa en citant une source de la mairie.

Le club de Liverpool, où Jota évoluait depuis cinq ans, s'est dit "bouleversé" par la "perte inimaginable" de son attaquant, apportant "tout son soutien" à la famille et aux proches des deux joueurs. "On ne l'oubliera jamais", a réagi l'entraîneur des Reds Arne Slot.

Photo de l'endroit de l'accident mortel de l'attaquant de Liverpool Diogo Jota et de son frère André, près de Cernadilla, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 3 juillet 2025 AFP

Près du mythique stade d'Anfield, des dizaines de supporters des Reds ont déposé des gerbes de fleurs, des ballons de baudruche en forme de coeur et des écharpes avec la mention "Repose en paix Diogo Jota".

"C'est tellement dur. C'est comme un deuil familial, honnêtement. Les buts qu'il a marqués, les souvenirs qu'il nous a donnés... nous ne pourrons jamais le remercier assez", a estimé Tom Barry, mécanicien de 32 ans, vêtu d'un maillot rouge de Liverpool avec 'Jota 20' dans le dos.

"Il est parti trop tôt, mais sera à jamais dans nos coeurs... Je suis sans voix. J'ai juste ressenti le besoin de venir ici pour lui rendre hommage", poursuit Abdul, ambulancier de 30 ans.

L'ex-entraîneur des Reds Jürgen Klopp, à l'origine du recrutement de Jota à Liverpool, et le président de la FIFA Gianni Infantino, ont fait part de leur profonde tristesse "Diogo n'était pas seulement un joueur fantastique, mais aussi un grand ami, un mari et père aimant et attentionné! Tu vas tellement nous manquer!", a écrit Klopp sur Instagram.

"Inconcevable" pour Cristiano Ronaldo

Comme annoncé par l'UEFA, les deux rencontres de l'Euro féminin de football en Suisse programmées jeudi - Belgique-Italie à 18h00 et Espagne-Portugal à 21h00 à Berne - ont été précédées d'une minute de silence en hommage aux footballeurs. Il en ira de même vendredi pour Danemark-Suède et Allemagne-Pologne.

Fichier vidéo "Beaucoup plus qu'un joueur fantastique, avec presque 50 sélections en équipe nationale, Diogo Jota était une personne extraordinaire, respectée par tous ses collègues et adversaires", a déclaré le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença. "Nous avons perdu deux champions", a-t-il ajouté.

"C'est inconcevable", a réagi de son côté Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux. "Encore récemment nous étions ensemble avec la Seleçao, tu venais de te marier. A ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde", a écrit CR7.

Des maillots et des écharpes de Liverpool déposés près du stade d'Anfield en hommage à Diogo Jota, l'attaquant portugais mort avec son frère dans un accident de la route en Espagne, le 3 juillet 2025 AFP

La mort de l'international portugais et de son frère a suscité des réactions au-delà du milieu du football. "Mes prières accompagnent ses proches en ce moment difficile!", a écrit sur X la superstar du basket LeBron James, par ailleurs actionnaire minoritaire de Liverpool.

Les Wolves ont le "coeur brisé"

"C'est bouleversant", a réagi le Premier ministre britannique Keir Starmer. Son homologue portugais Luis Montenegro a évoqué "une journée triste pour le football, le sport national et international".

Diogo Jota avait rejoint Liverpool en 2020 contre 49 millions d'euros, après plusieurs saisons à Wolverhampton, club qui "a le cœur brisé", ont écrit les Wolves. Il a joué depuis un rôle central dans les succès engrangés par les Reds, dont le titre de champion d'Angleterre la saison dernière.

En cinq années, l'ailier ou avant-centre au profil polyvalent s'était imposé comme un titulaire régulier, un visage souriant au service du collectif dirigé par Jürgen Klopp puis le Néerlandais Arne Slot.