Foot: Laurent Blanc retrouve Karim Benzema à Al-Ittihad

Sans club depuis son limogeage par Lyon en septembre 2023, Laurent Blanc va rebondir en Arabie Saoudite comme entraîneur d'Al-Ittihad et retrouvera Karim Benzema, la grande vedette de l'équipe basée à Jeddah.

Douze ans après l'avoir dirigé à l'Euro-2012 sous les couleurs de l'équipe de France, l'ancien sélectionneur va de nouveau avoir l'ex-Madrilène sous ses ordres. Depuis cette date et l'élimination des Bleus en quarts de finale contre l'Espagne (2-0), futur lauréat de l'épreuve, Benzema est devenu une star mondiale, remportant cinq Ligue des champions avec le Real Madrid et le Ballon d'Or en 2022 avant de céder aux sirènes des pétrodollars saoudiens l'an dernier.

La carrière de Blanc (58 ans) sur le banc a elle été beaucoup plus sinueuse après ce bref passage à la tête des Tricolores (2010-2012). L'ex-défenseur champion du monde (1998) et d'Europe (2000) a connu la gloire nationale mais pas de consécration européenne avec le PSG (2013-2016) avant une pige au Qatar à Al-Rayyan (entre décembre 2020 et février 2022) et une expérience douloureuse à l'OL.

Nommé en octobre 2022 par Jean-Michel Aulas, "le Président" a effectué une deuxième partie de saison 2022-2023 plutôt prometteuse mais a fait les frais de la cession du club lyonnais à l'homme d'affaires américain John Textor.

Lanterne rouge au bout de quatre journées au début de l'exercice suivant, il est démis de ses fonctions pour être remplacé par l'Italien Fabio Grosso, autre vainqueur de la Coupe du monde (2006).

3e entraîneur en un an

Blanc, dont la durée du contrat n'a pas été précisée, va donc tenter de relancer sa carrière en Arabie saoudite au sein d'un club prestigieux sur le plan local mais qui sort d'une saison totalement ratée et assez mouvementée.

Champion en 2023, Al-Ittihad n'a terminé que cinquième de la Ligue saoudienne cette année, à 42 points du champion Al-Hilal, et ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions d'Asie, poussant les dirigeants à se séparer de l'entraîneur argentin Marcelo Gallardo, coupable d'avoir écarté un temps Benzema.

Selon plusieurs sources, le Français a d'ailleurs joué un rôle important dans le choix de Blanc. Très critiqué pour des performances loin des attentes malgré un contrat en or (200 millions d'euros par saison, selon plusieurs médias) et lui-même guère satisfait par le rendement de l'équipe au point d'avoir des envies d'ailleurs l'hiver dernier, l'attaquant de 36 ans a milité pour la venue d'un coach francophone. Une arrivée qui a provoqué la démission du président du club Louay Nazer, favorable à l'arrivée de l'Italien Stefano Pioli, parti de l'AC Milan.

Le voeu de Benzema a été exaucé avec la signature de Blanc qui sera son troisième entraîneur en un an (après le Portugais Nuno Espirito Santo et Gallardo) et disposera d'un effectif peuplé de plusieurs vieilles connaissances du football européen, en attendant d'autres possibles renforts cet été.

Outre Benzema, Al-Ittihad compte en effet dans ses rangs l'international français N'Golo Kanté (33 ans), présent à l'Euro-2024 en Allemagne avec les Bleus, et l'ex-Brésilien de Monaco et Liverpool Fabinho (30 ans).