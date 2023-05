Foot: le Bayern Munich arrache un onzième titre consécutif de champion d'Allemagne

Le Bayern Munich est allé arracher un onzième titre consécutif de champion d'Allemagne lors de la dernière journée de Bundesliga, grâce à sa victoire sur la pelouse de Cologne (2-1) et au match nul du Borussia Dortmund à domicile contre Mayence (2-2).

Après l'ouverture du score de l'attaquant français Kinsgley Coman et l'égalisation de Dejan Ljubicic pour Cologne sur penalty, c'est Jamal Musiala qui a inscrit le but de la victoire munichoise à la 89e minute, synonyme d'un nouveau sacre, le plus dur à conquérir depuis le début de l'hégémonie bavaroise en mai 2013.

Pour le Borussia, qui avait les cartes en mains pour devenir champion d'Allemagne pour la première fois depuis 2012, il s'agit d'une nouvelle terrible désillusion, qu'il va falloir digérer pour les saisons à venir.

Derrière le trio Dortmund, Bayern et RB Leipzig, assuré de sa troisième place avant la dernière journée, c'est l'Union Berlin qui décroche la quatrième place synonyme de qualification pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions, grâce à sa victoire à domicile contre Wolsfburg (1-0).

Le désarroi des joueurs du Borussia Dortmund après avoir laissé échapper le titre de champion d'Allemagne, le 27 mai 2023 à Dortmund AFP

Battu sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, Fribourg (2-1) disputera la Ligue Europa, alors que le Bayer Leverkusen battu à Bochum (3-0) conserve sa place en Ligue Europa Conférence la saison prochaine.

Schalke est relégué avec le Hertha Berlin après sa défaite à Leipzig, alors que Stuttgart devra disputer un match de barrage début juin contre le 3e de la deuxième division pour espérer se sauver en Bundesliga.