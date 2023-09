Foot: le Brésil arrache la victoire au Pérou grâce à Marquinhos

Après avoir battu le record de buts de Pelé en sélection, Neymar s'est mué en passeur décisif pour Marquinhos, qui a surgi au bout de la nuit pour donner la victoire au Brésil face au Pérou (1-0), mardi à Lima.

Le but de la tête du défenseur du Paris SG (90e) a permis à la Seleçao d'obtenir sa deuxième victoire en deux matches lors des qualifications sud-américaines pour Mondial-2026, même si le spectacle n'était pas au rendez-vous.

"Il faut savoir aller chercher le résultat, quelle que soit la manière dont joue l'adversaire. Aujourd'hui, c'est venu d'un coup de pied arrêté", a déclaré Marquinhos au micro de TV Globo.

Au stade National de Lima, les quintuples champions du monde ont globalement dominé la rencontre, mais se sont montrés montré trop brouillons, avec des relances hasardeuses et des difficultés pour se rapprocher du but de Gallese.

Une prestation terne après le feu d'artifice de vendredi face à la Bolivie (5-1), à Belem, avec un doublé de Neymar pour entrer dans l'histoire en faisant tomber le record du "Roi".

Lundi, une dizaine de chamans péruviens en ponchos traditionnels s'étaient livrés à un rituel pour "neutraliser" le numéro 10 brésilien, munis d'épées, d'amulettes et d'une poupée de chiffon.

Ils ont bien failli y parvenir, "Ney" ayant même raté une occasion en or d'inscrire son 80e but en sélection juste avant la pause (45e) en butant sur le gardien Gallese.

Auparavant, le Brésil s'était vu refuser deux buts pour hors-jeu. Sur le premier, c'était justement Neymar qui se trouvait devant un défenseur à la réception d'une longue passe lors d'une belle action collective conclue par Raphinha (17e).

Richarlison (29e) avait lui aussi fait trembler les filets en reprenant de la tête un centre de Bruno Guimaraes, mais son but a été annulé après une intervention interminable de l'arbitrage vidéo, qui a mis plus de six minutes avant de se décider pour le hors-jeu.

Mais Neymar a finalement brisé la malédiction des chamans en déposant un corner sur la tête de Marquinhos, qui a délivré les Brésiliens en toute fin de match.

Cette victoire au Pérou est la deuxième sous la houlette du nouveau sélectionneur Fernando Diniz, qui a remplacé Tite en attendant l'arrivée de Carlo Ancelotti pour la Copa America 2024.

"Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons présenté lors de ces deux matches. Le bilan est très positif", a déclaré Diniz en conférence de presse.

Le Brésil est en tête des qualifications sud-américaines à la différence de buts, devant l'Argentine, qui a elle aussi fait carton plein en battant la Bolivie (3-0) à La Paz, malgré l'altitude de 3.650 m et l'absence de Lionel Messi, laissé au repos.