Foot: le défenseur anglais Trent Alexander-Arnold signe au Real Madrid (club)

Le défenseur anglais Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat avec Liverpool, s'est engagé pour une durée de six ans avec le Real Madrid, a annoncé vendredi le club espagnol.

Le contrat du latéral droit de 26 ans avec le Real débutera le 1er juin, ce qui lui permettra de disputer la Coupe du monde des clubs (14 juin - 13 juillet aux Etats-Unis) sous les couleurs madrilènes, a précisé le club.

"Le Real Madrid C.F. et le Liverpool FC ont conclu un accord qui permettra de garder Trent Alexander-Arnold dans notre club pour les six prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2031."

Liverpool a de son côté indiqué dans un communiqué qu'il "recevra une indemnité pour ses services, la transaction devant être conclue dès l'ouverture de la fenêtre (des transferts) le 1er juin".

Selon la presse espagnole, le Real aurait payé 10 millions d’euros à Liverpool pour s'attacher les services d'Alexander-Arnold avant la fin de son contrat avec les Reds.

Alexander-Arnold est considéré comme l'un des meilleurs latéraux au monde, grâce notamment à sa vitesse et sa technique de passe. Il a été l'un des piliers du Liverpool de Jürgen Klopp avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2019 et atteint la finale en 2018 et 2022, avant le remplacement du technicien allemand par le Néerlandais Arne Slot cette saison.

Enfant des Reds où il est arrivé à l’âge de 6 ans, Alexander-Arnold a passé deux décennies complètes au club où il a joué 354 fois (23 buts).

Sa décision de quitter Liverpool lui a valu des sifflets d’une partie du public d’Anfield, d’abord, avant des acclamations et une réconciliation lors de son ultime apparition.

A Madrid, Alexander-Arnold retrouvera un autre international anglais, Jude Bellingham, dont il est très proche et sera sous les ordres du nouvel entraîneur du Real, l'Espagnol Xabi Alonso, nommé cette semaine en remplacement de Carlo Ancelotti.