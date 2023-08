Foot: le défenseur croate Josko Gvardiol signe à Manchester City

Le défenseur central croate Josko Gvardiol, 21 ans, s'est engagé pour cinq saisons avec Manchester City, a annoncé samedi le club champion d'Angleterre et vainqueur de la Ligue des champions.

Le joueur arrive en provenance du club allemand de Leipzig avec lequel il a remporté deux Coupes d'Allemagne. Formé au Dinamo Zagreb, Gvardiol avait rejoint la Bundesliga en 2021.

Le montant du transfert n'a pas été précisé par Manchester City mais pourrait s'élever à 90 millions d'euros selon les médias britanniques.

Ce transfert ferait de Gvardiol le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire derrière l'international anglais Harry Maguire, recruté par Manchester United pour environ 93 millions d'euros en 2019.

"J'ai toujours rêvé de jouer un jour en Angleterre et le faire maintenant avec Manchester City, après la saison que vient de faire le club, c'est un honneur pour moi, a déclaré Gvardiol.

"Tous ceux qui ont vu joué Manchester City la saison dernière dernière savent que c'est la meilleure équipe du monde. Réussir le triplé, ça suffit à prouver la qualité de cette équipe, a ajouté le Croate, à propos de sa nouvelle formation, sacrée en Premier League et victorieuse de la Ligue des champions et la Coupe d''Angleterre.

Après son compatriote Mateo Kovacic, arrivé de Chelsea cet été, Gvardiol est la deuxième recrue de City.

"Rejoindre Mateo est aussi spécial. C'est un super joueur et j'espère qu'ensemble on va aider City à remporter de nouveaux titres lors de la saison 2023-24 et au-delà", s'est projeté le défenseur croate.

Gvardiol (21 sélections) avait été l'une des grandes révélations du Mondial au Qatar, en 2022. Étincelant, il avait pris la troisième place du tournoi avec la Croatie.