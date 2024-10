Foot: le latéral du Real Madrid Dani Carvajal gravement blessé au genou droit

Le défenseur espagnol du Real Madrid Dani Carvajal, sorti sur civière samedi lors du match de Liga face à Villarreal, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et de deux autres blessures graves nécessitant une opération, a annoncé le club madrilène dimanche.

"A la suite des examens effectués sur notre joueur Dani Carvajal par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite", a déclaré le club espagnol dans un communiqué.

Le club merengue précise que Carvajal, son indéboulonnable vice-capitaine, sera opéré dans les prochains jours, sans estimation de la durée de son absence, même si le joueur espagnol a confirmé sur son compte Instagram devoir rester "plusieurs mois" loin des terrains.

"J'ai déjà hâte de commencer ma récupération et de revenir comme une bête. Merci beaucoup pour vos messages", a également écrit Carvajal dans ses publications.

Le latéral de 32 ans est sorti en larmes sur une civière samedi dans le temps additionnel du match de Liga contre Villarreal après un choc avec son coéquipier en sélection Yeremy Pino (90e+6), faisant craindre au staff et aux supporters une grave blessure au genou.

Fondamental dans le sacre de la Roja à l'Euro cet été et dans la saison historique du Real l'an passé en marquant notamment en finale de Ligue des champions face à Dortmund, Carvajal devrait donc être absent au moins jusqu'à la fin de la saison, et manquer les prochaines échéances en club et en sélection.

Cette grave blessure, qui a beaucoup ému en Espagne, laisse le Real sans latéral droit de métier, avec le seul Lucas Vazquez, ailier de 33 ans qui dépanne fréquemment à ce poste mais friable défensivement.

Elle intervient en pleins débats sur les calendriers surchargés du football professionnel, contre lesquels Carvajal a pesté à plusieurs reprises, estimant que ce rythme n'était tout simplement pas tenable sur le long terme au très haut niveau.

Le champion d'Espagne et d'Europe en titre a aussi confirmé que son attaquant brésilien Vinicius Junior souffrait d'une blessure aux cervicales, comme l'avait annoncé son entraîneur Carlo Ancelotti après le match.