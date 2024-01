Foot: "Le meilleur club pour Mbappé, c'est Paris", affirme Al-Khelaïfi

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi (G) et le directeur sportif Luis Campos lors d'un match de groupes de la Ligue des champions, le 12 décembre 2023 à Dortmund

"Je veux que Kylian Mbappé reste", "le meilleur club pour lui c'est Paris", a déclaré mardi le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, alors que l'attaquant français, qui sera en fin de contrat en juin, est libre depuis le 1er janvier de signer dans un autre club pour cet été.

"Je ne vais pas cacher que je veux que Kylian reste, le meilleur joueur au monde c'est Kylian, et le meilleur club pour lui, c'est Paris", a dit le dirigeant qatari sur l'antenne de RMC.

"Il est au centre, il a le meilleur centre d'entraînement du monde (le nouveau Campus PSG, NDLR), le meilleur entraîneur au monde (Luis Enrique)", a-t-il argué. "Chaque année il joue la Ligue des champions à coup sûr, minimum on est en 8e, quart de finale, voire demi-finale ou finale, on est là avec les grands clubs", a-t-il insisté.

Comme l'attaquant l'avait mentionné mercredi dernier après le Trophée des champions, Nasser al-Khelaïfi a souligné que Kylian Mbappé "a un accord avec (lui)".

Mais, a-t-il assuré, la question de son départ ou de sa prolongation "n'est pas une question d'argent".

Aux médias qui ont commencé à relayer des rumeurs sur l'avenir de Mbappé, "NAK" a demandé de la "tranquillité". "On a beaucoup de matches très importants, je vous demande de laisser Kylian tranquille, laissez-le tranquille", a-t-il dit.

Nasser Al-Khelaïfi a aussi promis que le duo formé par l'entraîneur Luis Enrique, arrivé l'été dernier, et le directeur sportif Luis Campos resterait en place pour les prochaines saisons: "Je suis très satisfait du travail des deux, ils font un travail fantastique."

"Je veux le respect"

Quant au Parc des Princes, que le PSG aimerait acheter à la Ville de Paris pour l'agrandir et le moderniser, il a réaffirmé la position de son club: "Le Parc des Princes, a-t-il dit, est le meilleur stade au monde, mais les supporters ont besoin de plus grand, de plus près du terrain."

"Honnêtement avec la Ville, je veux le respect, on ne l'a pas eu, ça fait très mal car on a fait de bonnes choses pour la ville", a-t-il poursuivi en référence aux mauvaises relations ces derniers mois avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a refusé de vendre le stade.

Le président du PSG a aussi réagi avec virulence aux propos tenus par David Belliard, adjoint écologiste d'Anne Hidalgo chargé notamment de la transformation de l'espace public, qui a déclaré la semaine dernière au micro de Sud Radio qu'"(il) ne souhait(ait) pas la vente du Parc des Princes au Qatar".

"Parce qu'on est le Qatar, parce qu'on est arabes? Légalement il ne peut pas dire ça", "c'est grave", a cinglé Nasser Al-Khelaïfi.

La superstar du PSG Kylian Mbappe après un but inscrit en Coupe de France face aux amateurs de Revel, le 7 janvier 2024 à Castres AFP

"Je m'opposerai à la vente de ce patrimoine parisien à des intérêts privés, quelle que soit leur nationalité", a répondu dans une réaction à l'AFP David Belliard, estimant que "me traiter de raciste relève de la diffamation, et n'est pas au niveau des enjeux de ce débat important".

Alors que le PSG a renoncé à candidater au rachat du Stade de France, le premier adjoint Emmanuel Grégoire a proposé de son côté une reprise du dialogue sur l'avenir du Parc, évoquant la possibilité d'une vente ou d'un bail très longue durée.