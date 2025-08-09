Foot: le PSG d'accord avec Bournemouth pour la venue du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi (médias)

Le
09 Aoû. 2025 à 14h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi sous le maillot de Bournemouth lors d'un match du tournoi de pré-saison face à West Ham le 3 août 2025 à Atlanta, aux Etats-Unis

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives
AJ Reynolds
Le Paris SG s'est mis d'accord avec le club anglais de Bournemouth pour le transfert du défenseur central ukrainien Illia Zabarnyi, âgé de 22 ans, rapportent samedi plusieurs médias français.

Après le jeune gardien lillois Lucas Chevalier, le PSG, jusque-là bien calme sur le marché des transferts, tient sa deuxième recrue majeure de l'été.

D'après L'Équipe, Zabarnyi va s'engager pour cinq ans à Paris, où il percevra un salaire annuel net évalué à 4,5 millions d'euros la première saison.

Les champions d'Europe parisiens verseront 63 millions d'euros au club anglais de Bournemouth, auxquels s'ajoutent trois millions de bonus.

Le défenseur ukrainien pourrait signer son contrat lundi, indique pour sa part RMC Sport.

Né à Kiev en 2002, passé par le centre de formation du Dynamo Kiev, Zabarnyi, qui fêtera ses 23 ans début septembre, a fait ses débuts professionnels à l'âge de 17 ans.

Appelé en sélection en 2020 (il compte 49 sélections), champion d'Ukraine en 2021 avec le Dynamo, il a été transféré en janvier 2023 à Bournemouth, où son contrat courait jusqu'en juin 2029.

Zabarnyi a participé à toute la préparation estivale des Cherries, disputant notamment le dernier match de la tournée américaine du club perdu face à West Ham le week-end dernier à Atlanta. En revanche, il ne figurait pas sur la feuille de match de la rencontre entre Bournemouth et la Real Sociedad samedi après-midi.

Le Paris SG, jusqu'alors très discret sur le marché des transferts, travaillait sur ce dossier depuis des mois. Zabarnyi renforcera l'axe central du club qui s'apprête à défendre ses titres de champion de France et de champion d'Europe.

Cet accord intervient au lendemain de l'accord trouvé avec Lille pour la venue du gardien Lucas Chevalier, 23 ans.

Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, "tous les documents ont été signés et entérinés de club à club pour les deux transactions concernant Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier".

Ces deux recrues annoncées pourraient être alignées dès mercredi prochain face à Tottenham en Supercoupe puis dimanche soir à Nantes pour l'entrée en lice du PSG en Ligue 1.

Le PSG avait annoncé en juillet le recrutement de Renato Marin, jeune gardien italo-brésilien de 19 ans qui jouait avec l'équipe réserve de l'AS Rome.

