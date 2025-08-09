Foot: le PSG officialise l'arrivée du gardien Lucas Chevalier

09 Aoû. 2025 à 19h20 (TU)
AFP
Lucas Chevalier à Villeneuve d'Ascq le 5 novembre 2024

Lucas Chevalier à Villeneuve d'Ascq le 5 novembre 2024

Le Paris SG a officialisé samedi le recrutement du gardien Lucas Chevalier, en provenance de Lille.

Le club champion d'Europe a publié sur X une vidéo mettant en scène l'arrivée du joueur de 23 ans au centre d'entraînement parisien, à la fin de laquelle il dit: "Ici c'est Paris".

"Je suis un gamin qui est en train de réaliser son rêve", déclare le jeune portier sur le site du club, où le président Nasser Al-Khelaïfi le qualifie de "renfort fantastique".

Le transfert porte sur cinq saisons, indique le club, et se chiffrerait à 40 millions d'euros, selon des sources proches des discussions contactées vendredi par l'AFP.

Chevalier a été régulièrement appelé en équipe de France mais n'a pas encore joué pour les A.

Il devrait être disponible dès mercredi avec le PSG pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe à Udine (Italie).

L'ex-Lillois a séduit les recruteurs parisiens lors des dix rencontres qu'il a disputées en Ligue des champions la saison dernière. Il a notamment brillé lors des grandes affiches contre le Real Madrid (1-0) et l'Atlético Madrid (3-1), où il a largement contribué à la victoire des siens.

L'arrivée de Chevalier soulève de nombreuses questions alors que Gianluigi Donnarumma vient d'achever une saison historique dans les cages des champions de France et d'Europe, finalistes de la Coupe du monde des clubs cet été.

Paris a repris l'entraînement le 6 août, une petite semaine avant son premier match officiel cette saison, et comptera avec Chevalier cinq gardiens: Donnarumma, Matvey Safonov, Arnau Tenas et le nouveau venu Renato Marin.

L'entraîneur Luis Enrique a l'habitude de pratiquer la concurrence dans son groupe, mais Chevalier aurait reçu des garanties du directeur sportif Luis Campos sur le statut de N.1 qui lui sera accordé. Malgré les services rendus, Gianluigi Donnaruma doit donc désormais trouver une porte de sortie.

Par ailleurs, le Paris SG, qui a été sage sur le marché des transferts cet été, s'est mis d'accord avec le club anglais de Bournemouth pour le recrutement du défenseur central ukrainien Illia Zabarnyi, âgé de 22 ans, selon plusieurs médias français.

