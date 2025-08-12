Foot: le PSG officialise le recrutement du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi

L'Ukrainien Illya Zabarnyi nouvelle recrue du PSG en provenance de Bournemouth lors d'un match amical contre Arsenal le 24 juillet 2024 à Carson en Californie aux Etats-Unis d'Amérique

Le Paris SG a officialisé mardi le recrutement du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth (Premier League) pour un montant de 63 millions d'euros plus les bonus, selon les médias.

"Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du club", indique le club dans un communiqué publié sur son site. Vendredi, le club parisien a également recruté le gardien Lucas Chevalier en provenance de Lille.

Attendu comme une recrue de poids, Zabarnyi, 49 fois international, va rebattre les cartes au sein de la défense centrale du PSG où Luis Enrique va disposer d'une alternative crédible au capitaine Marquinhos.

Zabarnyi avait fait ses débuts avec l’équipe d’Ukraine le 7 octobre 2020 au Stade de France, face à la France, à seulement 18 ans, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la sélection.

" Nous sommes heureux de poursuivre le renforcement de notre collectif avec la signature d’Illia Zabarnyi. Illia est un joueur international de talent et un grand professionnel – il apportera une contribution majeure à tout ce que nous construisons sur le long terme au Paris Saint-Germain", a déclaré le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi, cité dans le communiqué du club.

"Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde, avec le meilleur projet", a déclaré pour sa part Illia Zabarnyi.

Axial droit, Zabarnyi affectionne les duels tout en étant capable d'assurer une couverture dans son dos grâce à sa qualité de vitesse, un profil assez semblable à celui de l'Équatorien Willian Pacho, devenu en l'espace d'une saison incontournable en charnière centrale à Paris.

Pour Paris, Zabarnyi constitue donc une option très séduisante pour renouveler une partie de son arrière-garde à l'heure où Marquinhos entame à 31 ans sa 13e saison dans la capitale. D'autant que les remplaçants, comme le Brésilien Lucas Beraldo ou le champion du monde 2018 Lucas Hernandez, n'ont pas donné entière satisfaction.

L'attitude de l'Ukrainien sera également scrutée hors des terrains. Le défenseur va en effet retrouver à Paris le gardien russe Matvei Safonov alors que leurs deux pays sont en guerre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Une cohabitation à surveiller, à moins que Safonov ne se décide à s'éloigner de Paris, un an seulement après son transfert, dans la foulée de l'arrivée de Lucas Chevalier.