Foot: le RC Lens rachète son emblématique Stade Bollaert

Le Racing Club de Lens a acheté le célèbre Stade Bollaert-Delelis à la municipalité mercredi, devenant la troisième formation de Ligue 1 propriétaire de son enceinte après Lyon et Auxerre, dans le but de "diversifier ses revenus".

Le stade avait été estimé à 54,9 millions d'euros, mais la vente s'est conclue à 27 millions en raison de divers prêts, clauses et décotes, a précisé le maire PS de la ville, Sylvain Robert, lors du conseil municipal qui a entériné la transaction.

Une clause notamment interdit pendant 20 ans tout changement de nom du stade en échange d'une baisse du prix de vente de 6,5 millions, auxquels s'ajoutent 8,4 millions "au titre des droits résiduels" du club, qui bénéficiait d'un bail jusqu'en 2052, et 10,1 millions "correspondant au montant du prêt contracté par le RC Lens auprès de la région". Le solde est constitué de décotes.

Joseph Oughourlian, président et propriétaire du club qui s'exprimait en préambule du conseil municipal, souhaite rénover l'enceinte de 38.223 places afin but d'augmenter les revenus du club. Les derniers travaux remontent à 2015, en vue de l'Euro-2016. Dix ans après, a-t-il souligné devant les élus, "ses infrastructures commencent un peu à vieillir".

"Lieu de vie"

L'homme d'affaires entend créer "plus de places VIP", "développer toutes sortes d'aménagements autour du stade" dont une +fan zone+, mais aussi "changer les vestiaires", a-t-il développé.

Une des tribunes du stade Bollaert-Delelis lors d'un match de Ligue Europa entre le RC Lens et Fribourg le 15 février 2024 AFP/Archives

Objectif affiché: "Transformer ce lieu emblématique en vrai lieu de vie, que ce ne soit pas un lieu qui vive seulement 18 matches par saison", soit le nombre de rencontres que le RC Lens joue à domicile.

Il a expliqué ce besoin de "diversifier (les) revenus" du RC Lens par "la fragilité des clubs de foot qui dépendent trop des droits TV".

Le football français traverse depuis plusieurs années une crise des droits télévisés, et l'incertitude plane sur les conditions de diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine. Joseph Oughourlian s'est du reste érigé en figure de la fronde contre l'accord conclu in extremis l'été dernier qui avait concédé les droits TV de la Ligue 1 à la société britannique de streaming DAZN jusqu'en 2029 moyennant près de 400 millions d'euros annuels.

Le rachat du Stade Bollaert-Delelis devrait donner plus de marge financière à un club qui a déjà assaini sa masse salariale l'hiver dernier en se séparant de plusieurs joueurs aux contrats importants, comme son gardien et capitaine Brice Samba et ses défenseurs Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski.

Le club de l'Artois a également réussi la plus grosse vente de son histoire en envoyant Abdukodir Khusanov à Manchester City contre environ 50 millions d'euros durant ce mercato hivernal, qui a, en revanche, enterré ses espoirs européens. Lens a terminé huitième de Ligue 1.

Identité minière

Bollaert est un véritable chaudron qui affiche un taux de remplissage de 99% cette saison, soit 37.936 spectateurs en moyenne, davantage que la population de la ville (32.600 en 2021), et porte en lui l'identité minière du club.

Le bouillant public de Lens lors de la réception d'Auxerre pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 le 27 avril 2025. Le stade Bollaert a affiché cette saison un taux de remplissage de 99%, soit 37.936 spectateurs en moyenne, davantage que la population de la ville AFP/Archives

C'est la Compagnie des Mines qui a investi dans la parcelle sur laquelle l'enceinte a été érigée. La construction a été confiée à 180 mineurs, jusqu'à l'inauguration en 1933, 27 ans après la création du club.

Le stade, qui a accueilli des matches des Euros 1984 et 2016 et de la Coupe du monde 1998, porte le nom de Félix Bollaert, ancien président du conseil d'administration des mines de Lens, et d'André Delelis, maire de Lens lorsque la ville racheta le stade pour un franc symbolique en 1974 quand la Compagnie se désolidarisa du club.

A chaque rencontre, les dizaines de milliers de supporters présents entonnent la chanson "Les corons" de Pierre Bachelet, hommage aux mineurs de fonds.

En devenant propriétaire de son stade, Lens suit les pas de Lyon, pionnier en la matière en France.

L'Olympique lyonnais a inauguré début 2016 son Groupama Stadium, construit en cinq ans au beau milieu d'un complexe, OL Vallée, qui comprend aussi hôtel, bureaux, commerces, stade d'entraînement et une immense salle polyvalente. Le coût déclaré de ce complexe dans la banlieue lyonnaise était de 450 millions d'euros dont 300 millions pour le seul stade, de 59.000 place.