Foot: Le Sommer "mérite beaucoup mieux qu'un simple appel de quelques minutes", déplore Kenza Dali

La milieu de l'équipe de France Kenza Dali, non sélectionnée par Laurent Bonadei, a estimé vendredi qu'Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire des Bleues également écartée des prochaines échéances, méritait "beaucoup mieux qu'un simple appel".

"Seize ans de passion, 94 buts, une leader incontestée mérite beaucoup mieux qu'un simple appel de quelques minutes à quelques semaines d'une compétition", a commenté la milieu de San Diego (USA) Kenza Dali sur ses réseaux sociaux, qui n'a pas réagi à sa propre non-sélection.

Le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de se passer de Le Sommer (36 ans, 200 sélections), de Dali (33 ans, 76 sél.) mais aussi de la défenseuse et capitaine Wendie Renard (34 ans, 168 sél.) pour les deux prochains matches de Ligue des nations et surtout pour l'Euro cet été en Suisse (2-27 juillet).

Renard n'a pas réagi. Le Sommer, joueuse la plus capée de l'histoire de l'équipe de France, a quant à elle simplement posté vendredi une photo d'elle avec le maillot des Bleues commenté d'un émoji coeur rouge brisé.

Mais l'attaquante, qui a annoncé la semaine dernière son départ de l'OL, est "très déçue et touchée par cette non-sélection" en Bleues, a rapporté mercredi son entourage auprès de l'AFP, précisant que la joueuse ne souhaitait pas s'exprimer.

"J'ai bien conscience que l'impact de ces choix sera au coeur de toutes les attentions", a pour sa part assumé Bonadei jeudi face à la presse. "Ce sont des choix forts, mais c'est une décision que j'ai prise avec beaucoup de réflexion et qui a été difficile à prendre et à annoncer aux personnes concernées", a-t-il ajouté, indiquant avoir appelé Le Sommer et Dali mard soir puis Renard mercredi matin.

"Ce n'est pas une décision prise contre ces joueuses, a-t-il insisté, ce n'est pas par rapport à leur niveau, c’est un choix fait pour des joueuses plus jeunes, qui représentent l'avenir de l’équipe de France, avec le projet que je dois mener sur les années à venir."

"Ce sont des joueuses mais aussi des personnes, il faut faire les choses bien, être élégant", a-t-il dit, sachant pertinemment que les joueuses concernées pourraient mal prendre cette décision, "presque impossible à accepter pour elles".