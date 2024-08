Foot: Les Bleues éliminées encore une fois en quart de finale

L'équipe de France féminine, qui n'aura jamais montré un beau visage pendant le tournoi olympique, a été éliminée tristement samedi à Nantes (1-0) en quart de finale par le Brésil, pourtant largement à sa portée.

Au bout d'un match tendu et âpre marqué par des duels rugueux et une multitude d'arrêts de jeu (plus de 20 minutes de temps additionnel), les Bleues ont un nouvelle fois déçu et ont été stoppées en quart de finale, au même stade que l'année dernière en Australie en Coupe du monde.

Loin des objectifs de la Fédération et du sélectionneur Hervé Renard, qui termine donc son mandat sans avoir réussi ses deux missions: remporter une première médaille olympique et se qualifier pour les demi-finales d’une Coupe du monde.

La Française Sakina Karchaoui (d) consolée par Marie-Antoinette Katoto après son penalty manqué contre le Brésil, le 3 août 2024 à Nantes AFP

Son passage à la tête de la sélection aura donc été un échec, même s'il a réussi à souder un groupe qu'il avait trouvé divisé.

Au stade la Beaujoire, à guichets fermés et dans une chaude ambiance, rare pour du foot féminin en France, les coéquipières de Wendie Renard ont tenu plus d'une mi-temps, puis se sont écroulées. Les Brésiliennes, sans leur star Marta suspendue à cause d’un carton rouge, n'ont eu quasiment aucune occasion.

Mais elles n'en ont eu besoin que d'une seule: prises dans la profondeur, Wendie Renard et Griedge Mbock, qui a eu aussi une mauvaise entente avec Elisa De Almeida, ont laissé filer Gabi Portilho, qui s'en est allée battre Constance Picaud (1-0 , 82e).

Les Françaises Sakina Karchaoui (N.7) et Delphine Cascarino (N.10) abattues après leur défaite contre le Brésil en quart de finale, le 3 août 2024 à Nantes AFP

La gardienne, préférée à Pauline Peyraud-Magnin, a été sauvée dans la foulée par son poteau (90e).

En face, les Bleues ont cumulé les occasions, mais ont été trop inefficaces. Un pénalty raté par Sakina Karchaoui (16e), bien détourné par Lorena, une barre transversale trouvée par Griedge Mbock (41e), une tête juste au-dessus de Katoto (59e)... Maladroites, elles ont trop peu cadré.

Et cette fois, la meilleure buteuse du tournoi avec cinq buts, Marie-Antoinette Katoto, n'a pas sauvé les siennes.

Première défaite contre le Brésil

En toute fin de match, elles ont cru s'en sortir (90+11) lors d'un un cafouillage dans la surface, mais la défense brésilienne s'en est sortie.

La capitaine française Wendie Renard contre le Brésil en quart de finale, le 3 août 2024 à Nantes AFP

C’est la première fois que les Bleues s’inclinent face au Brésil (7 victoires, 5 nuls): au pire moment. A la différence de l’année dernière, lors de la phase de groupes du dernier Mondial en Australie face aux Brésiliennes (2-1), les Bleues n’ont pas montré assez de caractère.

Elles n'auront donc pas produit un seul match référence et abouti lors de ce tournoi.

Le sélectionneur de l'équipe de France féminine Hervé Renard lors du quart de finale contre le Brésil, le 3 août 2024 à Nantes AFP

Car depuis le début des JO, elles ont enchaîné les matches brouillons, avec deux courtes victoires contre la Colombie (3-2) et la Nouvelle-Zélande (2-1) et une défaite contre le Canada (2-1).

Face aux Brésiliennes dont elles connaissent pourtant l'agressivité et la grinta par coeur, les Bleues n’ont pas haussé leur niveau, malgré la présence de Wendie Renard, la capitaine, qui a réalisé plusieurs courses salvatrices (21e, 34e, 44e).

Les Françaises n'auront pas réussi à conjurer le sort des quarts de finale: sur les onze derniers, l'équipe de France s'est qualifiée seulement à trois reprises dans le dernier carré, la dernière fois lors de l'Euro-2022 en Angleterre.