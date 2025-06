Foot: les Bleues faciles et tout en maîtrise contre la Belgique

Melvine Malard (c), autrice d'un triplé face à la Belgique, félicitée par Maëlle Lakrar (g) et Elisa De Almeida, à Valenciennes, le 20 juin 2025

Au milieu de la préparation de l'Euro-2025, les Bleues, emmenées par Melvine Malard autrice d'un triplé, ont facilement battu la Belgique (5-0) en match amical vendredi et continuent de monter en puissance à deux semaines du début de la compétition.

C'est à partir de cette soirée de veille d'été au stade du Hainaut de Valenciennes (près de 14.000 spectateurs) que tout démarre pour les Bleues. Et tout s'est parfaitement passé pour les Tricolores, en pleine confiance.

Ce succès facile face aux Belges, sans l'équipe type, est l'avant-dernier match avant de rentrer dans le vif du sujet de l'Euro (2-27 juillet). Vendredi prochain à Grenoble, elles affronteront, aussi en amical, le Brésil, qui les a éliminées en quart de finale des JO l'été dernier.

Pour les joueuses de Laurent Bonadei, qui montent en puissance, les choses sérieuses vont commencer dès le début d'Euro avec deux chocs en phase de groupes: le 5 juillet face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre, et le 13 juillet contre les Pays-bas, vainqueurs de l'Euro en 2017.

Malgré la fatigue des séances successives, elles ont joué tout en maîtrise et ont pressé efficacement des Red Flames, qualifiées pour l'Euro mais largement en dessous techniquement et physiquement.

Malard régale d'un triplé

Trop lentes et trop loin dans les duels, elles ont permis aux coéquipières de la nouvelle capitaine des Bleues Griedge Mbock d'enchaîner une septième victoire en sept matches (six succès en Ligue des nations).

Facile et à l'aise à droite (en première période) et à gauche (en seconde), Melvine Malard a marqué un triplé (du droit, du gauche et de la tête) et des points précieux, à quelques jours de rejoindre la Suisse.

Après l'ouverture du score de Kelly Gago (1-0, 17e), l'attaquante de Manchester United, rappelée en équipe de France par Laurent Bonadei, a doublé la mise juste avant la mi-temps (2-0, 42e). Servie par la capitaine, Malard a trompé la gardienne belge d'une frappe en pivot du pied droit.

Proche de marquer de nouveau (53e), elle a aussi eu un but refusé pour hors-jeu (74e) mais a inscrit son doublé d'un tir du gauche cinq minutes plus tard, servie intelligemment par Clara Mateo (4-0, 79e).

En fin de match, l'attaquante a marqué un troisième but, de la tête, sur un centre de Kadidiatou Diani (5-0, 85e).

Avant cela, Melvine Malard, très aimée par le groupe, avait combiné subtilement avec Sakina Karchaoui, buteuse d'une frappe facile du gauche (3-0, 59e).

La défenseuse Maëlle Lakrar, en reprise après avoir été ménagée à la suite d'une longue saison au Real Madrid, est entrée pour une vingtaine de minutes, contrairement à Sandy Baltimore, l'attaquante en forme, qui était absente de la feuille de match à cause de gênes aux genoux.

La dernière rencontre entre les Bleues et les Belges remontait à 2022 (victoire 2-1) en phase de groupes de l'Euro en Angleterre, où les Tricolores avaient atteint les demi-finales, éliminées par l'Allemagne. Les Bleues n'ont plus atteint ce stade de la compétition depuis, éliminées en quart de finale lors de la Coupe du monde en 2023 et lors des JO l'été dernier.