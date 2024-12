Foot: les droits TV mondiaux du Mondial des clubs attribués à DAZN

Les droits TV internationaux de la Coupe du monde des clubs, organisée en 2025 par la Fifa, ont été attribués à la plateforme britannique DAZN pour un montant d'environ un milliard d'euros, a appris mercredi l'AFP d'une source proche des négociations, confirmant une information de RMC Sport.

La Fédération internationale de football et DAZN ont officialisé cet accord sans en révéler le montant.

Cette annonce intervient à la veille du tirage au sort de cette compétition élargie à 32 clubs jeudi à Miami (Etats-Unis).

Les 63 matchs du tournoi seront disponibles "gratuitement pour les fans du monde entier", a indiqué DAZN dans un communiqué, "avec la possibilité de sous-licencier les droits à des chaînes de télévision gratuites locales". Le PDG de DAZN Shay Segev a qualifié ce contrat de "révolutionnaire".

La quête d'un diffuseur était devenue urgente pour une compétition controversée, accusée de surcharger le calendrier international, et des zones d'ombre persistaient sur ses recettes et ses retombées financières alors que la Fifa a promis un énorme pactole financier aux 32 équipes participantes.

Juste avant l'annonce du contrat avec DAZN, la Fifa avait officialisé un partenariat avec Bank of America pour devenir sponsor de l'épreuve après ceux signés avec le groupe chinois de téléviseurs et d'électronique Hisense et le brasseur belge AB InBev. Selon une source proche des négociations, un accord imminent doit également être conclu avec Coca-Cola.

Ce premier Mondial des clubs fait l'objet d'une ferme opposition de la part des joueurs et des ligues nationales qui dénoncent les cadences infernales dans le football. Le syndicat mondial des joueurs (Fifpro) et l'Association européenne des ligues ont ainsi déposé en octobre une plainte auprès de la Commission européenne contre la Fifa, accusée d'abuser de sa position dominante concernant l'élaboration du calendrier.

Plusieurs joueurs de premier plan, comme le Ballon d'Or espagnol Rodri, le défenseur néerlandais Virgil Van Dijk ou le Français Aurélien Tchouaméni ont même émis l'idée d'une grève pour protester contre l'accumulation des matches, déjà perceptible avec la nouvelle formule de la Ligue des champions.