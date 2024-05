Foot: les Jeux s'éloignent pour le gardien Lucas Chevalier, blessé et absent "6 à 8 semaines"

Le gardien de Lille et des Bleus olympiques Lucas Chevalier, blessé et absent "six à huit semaines" selon une source proche du club, voit s'éloigner les Jeux de Paris avec l'équipe des moins de 23 ans dont il est le potentiel capitaine.

Sorti à la 90e minute du match remporté dimanche à Nantes (2-1) lors de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, le gardien "souffre d'une lésion méniscale du genou gauche qui nécessitera une intervention chirurgicale dans les prochains jours", a indiqué le Losc dans un communiqué.

Sa blessure le rend indisponible pendant "six à huit semaines", a précisé une source proche du club. Le premier match de l'équipe de France dans le tournoi olympique aura lieu dans dix semaines, le 24 juillet contre les Etats-Unis au stade Vélodrome de Marseille (21h00).

Chevalier, 22 ans, qui manquera la dernière rencontre de L1 de Lille face à Nice dimanche au stade Pierre-Mauroy, décisive pour la qualification pour la Ligue des champions, était le gardien des Bleus à l'Euro Espoirs en juin 2023 en Roumanie.

Thierry Henry, l'entraîneur de l'équipe de France des moins de 23 ans qui prépare les Jeux olympiques, a estimé fin mars qu'il avait "le potentiel" d'être le capitaine de la sélection.

Si le nom de Hugo Lloris, capitaine des champions du monde 2018, a circulé un temps parmi les trois joueurs hors catégorie d'âge pouvant intégrer la sélection olympique, ce n'est pas au poste de gardien qu'elle est la plus dépourvue de talents.

Guillaume Restes, 19 ans, le gardien de la sélection Espoirs (moins de 21 ans), est également titulaire à Toulouse en Ligue 1 et avait pleinement donné satisfaction à Henry lors des ses quatre premiers matches à la tête des Bleuets.