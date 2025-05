Foot: les supporters du Real Madrid rendent hommage aux "légendes" Modric et Ancelotti

Les supporters du Real Madrid ont rendu samedi un vibrant hommage à leurs "légendes", Luka Modric et Carlo Ancelotti, qui vont quitter le club madrilène où ils ont tout gagné, lors du dernier match de Liga de la saison face à la Real Sociedad.

"Merci légende" d'un côté, "Merci Carletto" de l'autre, les tribunes du stade Santiago Bernabéu ont remercié le milieu de terrain croate et l'entraîneur italien avec des tifos à leur effigie.

Les supporters merengue ont également tour à tour scandé les noms des deux hommes à la 10e minute, le numéro emblématique de Modric, affiché en grand sur la pelouse lors de l'entrée des joueurs.

Un dernier hommage est prévu après le coup de sifflet final de cette rencontre de la 38e journée du Championnat d'Espagne où le Real (2e) n'a plus rien à jouer.

Les supporters du Real Madrid déploient un tifo en hommage à l'entraîneur italien coach Carlo Ancelotti le 24 mai 2025 à Madrid AFP

Les départs du magicien croate de 39 ans, joueur le plus titré de l'histoire du géant espagnol avec 28 trophées remportés en treize saisons dont six Ligue des champions, et du technicien italien, qui va également quitter le Real comme le coach le plus décoré de la Maison Blanche (15 titres), marquent la fin d'une ère dans la capitale espagnole.

A 65 ans, le "Mister", qui a bâti sa légende sur les bancs de touche des plus grands clubs européens, va s'offrir un probable dernier défi à la tête de la sélection brésilienne, en grande difficulté sportive à un an de la Coupe du monde 2026.