Foot: l'ex-défenseur brésilien Lucio sérieuseent brûlé et hospitalisé

L'ancien défenseur central brésilien Lucio, titulaire de la Seleçao championne du monde en 2002, a été hospitalisé après avoir été sérieusement brûlé lors d'un accident domestique, a annoncé samedi son entourage.

"Il est conscient et reçoit tout les soins nécessaires", peut-on lire dans un communiqué publié sur le compte Instagram de l'ex-international de 47 ans, qui a été admis jeudi dans un hôpital de Brasilia, selon cet établissement médical.

Lucio a subi "des brûlures sur le corps (...), traitées avec une attentions spéciale, et son état clinique évolue de façon positive", poursuit ce communiqué.

Son épouse, Marilia Forgiani, a révélé au quotidien O Globo que les brûlures ont été causées par "l'explosion d'une cheminée écologique" fonctionnant au bioéthanol.

Lucimar da Silva Ferreira, plus connu sous son surnom "Lucio", s'est forgé en sélection et en club un des plus beaux palmarès du football brésilien.

Né à Planaltina, près de Brasilia, ce solide défenseur a longtemps joué en Europe, au Bayer Leverkusen (2001-2004), au Bayern Munich (2004-2009) puis à l'Inter Milan (2009-2012), avec qui il a remporté en 2010 un fabuleux triplé Ligue des Champions, championnat et Coupe d'Italie sous les ordres de José Mourinho.

Avec Leverkusen, il a marqué un but en finale de la Ligue des Champions de 2002, face au Real Madrid, qui a fini par s'imposer grâce à une reprise de volée de Zinedine Zidane rentrée dans la légende de la compétition européenne reine.

Lucio a ensuite remporté trois fois la Bundesliga avec le Bayern, en 2005, 2006 et 2008.

International brésilien à 105 reprises, il était une des pièces maîtresses de la Seleçao qui a soulevé en 2002 sa cinquième et dernière Coupe du Monde, battant l'Allemagne 2-0 en finale, avec deux buts de Ronaldo.