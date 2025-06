Foot: l'Inter Milan annonce le départ de son entraîneur Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter Milan battue 5-0 en finale de la Ligue des champions par le Paris SG, a décidé de quitter son poste, a annoncé mardi le club italien.

"Les tifosi, les joueurs et les employés se souviendront de la grande passion" déployée par Simone Inzaghi, a ajouté l'Inter Milan dans un communiqué, sans mentionner la lourde défaite samedi à Munich comme raison de son départ.

Avec ce revers, l'Inter termine la saison sans trophée. La formation milanaise a en effet aussi laissé échapper le titre en Serie A en échouant à un point de Naples, après une finale de la Supercoupe d'Italie perdue en janvier et une élimination en demi-finales de la Coupe d'Italie en avril.

Selon les médias italiens, Simone Inzaghi, 49 ans, devrait aller entraîner l'équipe saoudienne d'Al-Hilal, qui lui propose un contrat de 50 millions d'euros sur deux ans.

En quatre saisons comme entraîneur du club, Simone Inzaghi a remporté avec ses joueurs un championnat d'Italie, deux Coupes d'Italie et trois Supercoupes d'Italie.

Le président de l'Inter, Giuseppe Marotta, cité dans le communiqué, a souhaité "remercier Simone Inzaghi pour tout le travail fait, pour la passion dont il a fait preuve et pour la sincérité dans notre entretien aujourd'hui qui a amené à la décision commune de nous séparer."

"Le moment est venu pour moi de saluer ce club à l'issue d'un parcours de quatre ans au cours duquel j'ai tout donné", a écrit pour sa part Simone Inzaghi dans un communiqué publié sur le site du club.

"Tous les jours, ma première et ma dernière pensée de la journée étaient consacrées à l'Inter", a-t-il poursuivi, avant de souligner "le professionnalisme et la passion des joueurs, des dirigeants et de chaque employé du club".

"Je veux consacrer un dernier mot aux millions de tifosi (...) Je ne vous oublierai jamais. Forza Inter", a-t-il conclu.

Le Paris SG est enfin parvenu à décrocher la Ligue des champions samedi à Munich en étrillant l'Inter Milan (5-0), triple vainqueur de la compétition et fort de joueurs d'expériences qui ont pour la majorité vécu la défaite en finale contre Manchester City en 2023.