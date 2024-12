Foot: Liverpool enfonce Manchester City et règne sur la Premier League

Mohamed Salah (à gauche) et Virgil van Dijk célèbrent le deuxième but de Liverpool, marqué par l'attaquant égyptien, dimanche lors de la victoire des Reds contre Manchester City en Premier League, dans le stade d'Anfield à Liverpool.

Liverpool, leader intouchable, a roulé sur le quadruple tenant du titre Manchester City (2-0), reparti dimanche d'Anfield avec un quatrième défaite d'affilée en championnat, une cinquième place et onze points de retard sur son bourreau.

Plus tôt, Manchester United et Ruben Amorim ont griffé Everton (4-0) à Old Trafford, tandis que Chelsea a martyrisé 3-0 une équipe d'Aston Villa à la dérive depuis un mois et demi.

. Liverpool roule sur la concurrence

Véritable attraction du week-end, la bataille d'Anfield a confirmé les dynamiques récentes des deux combattants: infernale pour Liverpool et misérable pour Manchester City.

"Nous n'avons pas été parfaits mais nous avons frôlé la perfection. C'est la seule façon de battre une équipe de qualité comme City", a relevé l'entraîneur Arne Slot, successeur à succès de Jürgen Klopp.

Cody Gakpo (12e) et Mohamed Salah sur pénalty (78e) ont offert au Néerlandais une dix-huitième victoire en vingt matches, toutes compétitions confondues. Les "Reds" comptent neuf points de plus qu'Arsenal et Chelsea, leurs plus proches poursuivants.

Pep Guardiola, à l'inverse, est reparti de Liverpool avec un septième match consécutif sans victoire (six défaites, un match nul), une série que l'Espagnol multi-titré n'avait jamais connue dans sa carrière.

Son équipe n'a cadré que deux tirs, en tout, quand Liverpool en a cadrés trois, par exemple, dans un premier quart d'heure furieux où le club au maillot rouge a imprimé un rythme d'enfer.

Il y a eu deux têtes de Virgil van Dijk, sur le poteau (11e) et de peu à côté (19e), avant la reprise victorieuse de Gakpo, laissé seul au second poteau, sur un centre fort de Salah (12e, 1-0).

Manchester City a repris les commandes du match après la pause, sans pour autant faire peur au gardien Caoimhin Kelleher, la doublure d'Alisson Becker, pourtant privé de son roc défensif Ibrahima Konaté, forfait.

Son homologue Stefan Ortega, choisi aux dépens du N.1 habituel Ederson, décevant, a été contraint à un bel arrêt devant Gakpo (51e), a été heureux de voir Salah gâcher un face-à-face (56e), mais s'est incliné sur un pénalty de l'Egyptien (78e, 2-0).

Depuis son arrivée en 2016, Guardiola n'a gagné qu'une fois à Liverpool (février 2021), dans un stade vidé par la pandémie. Dimanche, aux chants moqueurs venus des tribunes, il a répondu en montrant six doigts, soit le nombre de titres remportés en Premier League ces sept dernières saisons.

"Je ne m'attendais pas à cela à Anfield", a-t-il réagi sur Sky Sports. "Mais ce n'est pas grave, cela fait partie du jeu et je comprends tout à fait. Nous avons vécu des batailles incroyables ensemble. Ils gagnent, nous avons gagné, j'ai du respect (pour eux)".

. Chelsea et Manchester United cartonnent

Cole Palmer célèbre son but lors de la victoire de Chelsea contre Aston Villa (3-0) à Stamford Bridge le 1er décembre 2024 AFP

Les malheurs de Manchester City permettent à Chelsea de monter sur le podium avec 25 points, soit le même total que le deuxième Arsenal.

Dimanche, les "Blues" d'Enzo Maresca ont dominé Aston Villa (3-0), un concurrent pour les places européennes, dans leur stade de Stamford Bridge où ils ont rarement gagné cette saison en championnat.

Nicolas Jackson (7e, 1-0), Enzo Fernandez (36e, 2-0) et Cole Palmer (83e, 3-0) ont régalé les supporters et prolongé les tourments d'Aston Villa, sans victoire depuis mi-octobre, soit huit matches d'affilée.

Ces déboires font glisser l'équipe d'Unai Emery à la douzième place, avec le même nombre de points que Newcastle, Fulham et Manchester United, le neuvième.

Les joueurs de Manchester United lors de leur victoire contre Everton (4-0) à Old Trafford le 1er décembre 2024 AFP

Les "Red Devils" ont eux enfin basculé dans la première moitié du tableau à la faveur d'une victoire nette et sans bavure 4-0 contre un faible Everton à Old Trafford, où Amorim officiait pour la première fois en championnat.

Le jeune entraîneur portugais a obtenu son premier succès dans la très relevée Premier League, huit jours après un nul décevant à Ipswich (1-1), et avant un enchaînement de sommets contre Arsenal, Nottingham Forest, Manchester City et Tottenham.

Ses Mancuniens ont fait le plein de confiance, et notamment devant avec Marcus Rashford et Joshua Zirkzee, tous deux auteurs d'un doublé, ou encore Amad Diallo, véritable poison sur son aile droite.

Enfin, Tottenham n'a pas fait mieux qu'un match nul 1-1 chez lui contre Fulham, pourtant réduit à dix dans les dernières minutes. Les "Spurs" apparaissent à la septième place avec vingt points.