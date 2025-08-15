Foot: Liverpool lance sa saison de Premier League en battant Bournemouth 4 à 2

Liverpool a levé le rideau sur la nouvelle saison de Premier League avec un succès spectaculaire, 4 à 2, à domicile, face à Bournemouth ce vendredi.

Dans un Anfield empreint d'émotions où de nombreux hommages, dont une minute de silence, ont été rendus à l'attaquant portugais Diogo Jota, mort dans un accident de la route en juillet, les champions en titre ont offert une image séduisante, guidés entre autres par leur recrue française, Hugo Ekitiké, auteur de l'ouverture du score (37e). De quoi pour Arne Slot se féliciter d'un mercato très dispendieux cet été (334 millions d'euros dépensés).

Bien en jambes et déjà buteur la semaine dernière face à Crystal Palace lors du Community Shield (défaite 3-2 aux tirs au but), le Français a inscrit son premier but à Anfield.

Le Néerlandais Cody Gakpo a ensuite fait le break au retour des vestiaires (49e) avant qu'Antoine Semenyo ne redonne de l'espoir à Bournemouth au bout de deux contres (64e et 77e).

Auparavant, l'international ghanéen avait été victime d'une insulte raciste en provenance d'un supporter des Reds lors d'une touche en première période (29e), poussant l'arbitre Anthony Taylor à interrompre la rencontre pendant quelques minutes.

Hugo Ekitike ouvre le score pour Liverpool le 15 août 2025 AFP

C'est l'Italien Federico Chiesa (88e), d'une reprise de volée au point de penalty, puis l'Égyptien Mohamed Salah (94e), en soliste, qui ont offert la victoire aux Reds. De quoi lancer idéalement la saison du "Pharaon", meilleur buteur de Premier League l'an dernier avec 29 buts.

Cette première journée de championnat sera marquée dimanche par un derby londonien entre Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde des clubs 2025, et Crystal Palace, avant le premier choc de la saison entre deux membres du "Big Six", Manchester United face à Arsenal.