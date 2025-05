Foot: Longoria vise la continuité à l'OM, avec la Ligue des champions et De Zerbi

le préDésireux de donner "de la continuité à l'OM", le président du club marseillais Pablo Longoria a dit lundi lors d'une longue conférence de presse qu'il voulait "continuer avec Roberto De Zerbi" et voir son club "se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions".

. Objectif atteint

"L'objectif fixé en juin à la signature du coach était de retourner en C1 et donc de finir dans les quatre premiers. Avec cette deuxième place, je suis plus que satisfait", a déclaré Longoria.

"C'était important pour nous de rentrer dans ce cycle au plan économique. On sait que la participation européenne conditionne beaucoup de choses pour les clubs français dans le contexte actuel", a-t-il ajouté.

. Continuer avec De Zerbi ...

"Avec Roberto, on a lancé un cycle de trois ans, ce qui n'est pas habituel ici (...) On est dans une bonne position et je crois que c'est la volonté du club de continuer avec De Zerbi, absolument", a également expliqué Longoria.

Le président Pablo Longoria officialse l'arrivée de l'entraîneur Roberto De Zerbi à la tête de Marseille, le 9 juillet 2024 AFP/Archives

"Roberto s'est exprimé lui aussi. On part d'une bonne position et on doit chercher à construire un avenir ensemble. Je crois que c'est la volonté commune de toutes les parties. Et tout est beaucoup plus facile quand toutes les volontés vont dans le même sens", a ajouté le dirigeant espagnol, qui a expliqué vouloir avancer rapidement sur ce dossier.

"On ne va pas faire une telenovela qui dure des semaines. Mais pour bien préparer un avenir ensemble, pour la stabilité du club et la continuité, on va faire descendre un peu le niveau d'adrénaline et avoir une discussion posée", a-t-il développé.

... et avec Rabiot

En plus de De Zerbi, Longoria aimerait aussi conserver Adrien Rabiot, qu'il a présenté comme "un exemple". "On veut continuer avec lui, oui. Pour nous, il doit être un joueur très important, un symbole, avec d'autres, de la transformation et de la stabilisation d'un club comme l'OM", a-t-il ajouté.

Arrivé au mois de septembre à Marseille, Rabiot est sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine mais Longoria a reconnu que le joueur aurait la possibilité de quitter le club cet été s'il le souhaitait.

Adrien Rabiot auteur d'un doublé avec l'OM face à Rennes lors du dernier match de la saison au stade Vélodrome, le 17 mai 2025 AFP/Archives

"Il y a ce type d'accord et une parole, c'est une parole. Mais je n'aimerais pas devoir avoir ce genre de conversation avec Adrien", a déclaré Longoria.

Quant à l'attaquant Mason Greenwood, Longoria en a parlé comme d'un "joueur majeur de l'effectif". "Là aussi on aimerait donner de la continuité. Il est content ici et on est contents de son niveau de performance", a-t-il dit.

. S'installer en Ligue des champions

Pour la saison à venir, le président de l'OM a fixé comme objectif de "se qualifier encore en Ligue des champions", sans évoquer la possibilité de rivaliser avec le Paris SG.

"Ca n'est pas un manque d'ambition, c'est du réalisme. Si on veut réduire l'écart, il faut de la continuité, construire sur des bases solides. Ca passe par des qualifications consécutives", a-t-il dit.

Et sur la scène européenne, il espère voir l'OM "faire la meilleure Ligue des champions possible. "Le nouveau format offre plus d'ouverture à la compétition. Ca donne des opportunités. Si tu te qualifies deux années de suite, là tu peux fixer de vrais objectifs", a-t-il détaillé.

. Sans faire de folies

Si la qualification pour la "grande" Europe est une bonne nouvelle pour les finances de l'OM, elle ne permettra pas au club de faire n'importe quoi sur le mercato.

"Est-ce que la Ligue des champions, ça veut dire aller à Monte-Carlo et toucher le jackpot, non", a prévenu Longoria, qui a tout de même dit que le budget de l'OM serait en hausse.

"On sera ambitieux mais on veut améliorer l'effectif avec la tête. Et donc, ça n'est pas prendre des joueurs à cinq millions nets et 40 millions de transfert. On doit chercher les meilleures opportunités et Medhi Benatia est un des meilleurs en Europe pour ça", a expliqué le président marseillais.