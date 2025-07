Foot: Lyon, dos au mur, plaide en appel devant la DNCG

Michele Kang avant la demi-finale aller de la Ligue des champions féminine entre la section féminine de l'OL et les Parisiennes du PSG le 20 avril 2024 au Groupama Stadium. La nouvelle dirigeante de l'OL va devoir convaincre la DNCG d'annuler en appel la rétrogradation du club en Ligue 2

Rétrogradé administrativement en Ligue 2 par la DNCG, Lyon misera mercredi en appel sur son nouveau duo de dirigeants Michele Kang-Michael Gerlinger pour infléchir la décision du gendarme financier du football français et sauver sa place dans l'élite.

Depuis la décision de première instance le 24 juin, qui a causé la sidération à Lyon et au-delà, les choses ont bougé à l'Olympique lyonnais, 6e de la Ligue 1 la saison dernière et qualifié pour la Ligue Europa.

L'homme d'affaires américain John Textor, qui n'a jamais convaincu la DNCG avec son système de multipropriétés peu lisible (Molenbeek, Botafogo...), a quitté la présidence de l'OL, tout en restant à la tête de la maison mère, Eagle Football Holding (EFH).

Sa décision a été prise sous la pression des administrateurs, qui ne veulent pas perdre définitivement les dizaines de millions d'euros injectés, mais aussi du fond d'investissement Ares qui a prêté 425 millions d'euros à EFH lors de l'acquisition du club.

La milliardaire américaine Michele Kang, actionnaire d'Eagle Football Group (OL) et présidente de l'équipe féminine (OL Lyonnes), le remplace depuis le 30 juin.

Mercredi, elle défendra les intérêts du club rhodanien devant une commission d'appel avec l'Allemand Michael Gerlinger, un expert respecté du football européen après dix-huit ans passés à la direction opérationnelle du Bayern Munich, qui a été nommé directeur général de l'OL.

Selon une source proche du dossier, leur rôle sera de faire figurer clairement sur les comptes de l'OL les sommes provenant de la holding, afin de démontrer que le club dispose des montants réclamés par la DNCG.

Austérité

Depuis le 15 novembre, date à laquelle la DNCG avait retrogradé le club à titre conservatoire, plusieurs rentrées d'argent ou mesures d'économie ont été annoncées: les actionnaires ont apporté 83 millions d'euros en trésorerie; les prêteurs d'Eagle ont accepté fin janvier un report de créances; une centaine de salariés sont partis dans le cadre d'un plan de départs volontaires.

John Textor le 28 juin 2025 à Philadelphie avant un match du Mondial des clubs opposant le club brésilien de Botafogo, que possède l'homme d'affaires américain, à Palmeiras AFP/Archives

De plus, 19,5 millions d'euros d'options d'achat obligatoires sont officiellement tombés pour trois joueurs prêtés: Saïd Benrahma, Amine Sarr et Johan Lepenant. Et le PSG a réglé cash les 50 millions du transfert de Bradley Barcola, payables initialement en plusieurs échéances.

Les fins des contrats ou transferts de joueurs onéreux (Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico, Anthony Lopes, Maxence Caqueret et Rayan Cherki) ont également allégé la masse salariale d'une trentaine de millions d'euros.

Insuffisant toutefois pour la DNCG.

L'objectif reste de ramener la masse salariale autour de 75 millions d'euros, alors qu'elle était de 160 millions avant le plan de départs volontaires. L'instance pourrait, en cas de maintien en L1, imposer un encadrement des salaires et du recrutement.

Dans cette optique, un plan d'austérité devrait être présenté par Michele Kang visant à procéder à de nouvelles cessions de contrat et à limiter les rémunérations des joueurs.

Vente de Crystal Palace

La vente des parts d'Eagle dans le club anglais de Crystal Palace fin juin pour près de 200 millions d'euros a finalement déçu la DNCG: Ares aurait capté 160 millions pour sécuriser son prêt à Textor qui n'aurait du coup fléché que 40 millions vers l'OL, alors que le gendarme financier en attendait 80.

Rayan Cherki (à droite) félicité par ses coéquipiers Clinton Mata (à gauche) et Alexandre Lacazette lors du quart de finale aller de la Ligue Europa face à Manchester United le 10 avril 2025 au Groupama stadium. A nouveau qualifié pour la prochaine édition de la C3, l'OL ne pourra pas y participer s'il est relégué AFP/Archives

Enfin, l'instance s'interroge sur le cas de trois joueurs de Botafogo (Brésil), dont les droits économiques ont été transférés cet hiver à Lyon. Ainsi, Luiz Henrique a signé au Zenit Saint-Petersbourg pour 33 millions d'euros en janvier et Igor Jesus début juillet s'est engagé à Nottingham Forest pour 11,5 millions. Des sommes devant théoriquement revenir à l'OL.

Si la commission devait confirmer la descente en Ligue 2, l'OL pourrait encore saisir la conciliation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), voire le tribunal administratif.

La décision finale pèsera sur le destin européen de l'OL. S'il est maintenu en L1, il devrait pouvoir jouer la Ligue Europa, une fois que l'UEFA aura étudié la question de la multipropriété avec Crystal Palace, également qualifié.

Si l'OL descend en L2, sa place reviendra à Strasbourg, et celle de Strasbourg en Ligue Conférence reviendra à Lens.