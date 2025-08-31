Foot: Manchester City encore battu, à Brighton

Brajan Gruda (C) inscrit le deuxième but de Brighton contre Manchester City, en Premier League, le 31 août 2025 à Brighton

Manchester City a subi une deuxième défaite en trois matches de Premier League, la deuxième d'affilée, dimanche à Brighton (2-1), après avoir encaissé un dernier but à la 89e minute.

Les entrants James Milner, sur pénalty (67e), et Brajan Gruda (89e) ont effacé l'ouverture du score d'Erling Haaland (34e), le 88e but du Norvégien en 100 matches de championnat d'Angleterre.

Manchester City s'était imposé contre Wolverhampton (4-0) en ouverture avant de s'incliner à domicile face à Tottenham (2-0) lors de la 2e journée.

Il s'agit de la première victoire cette saison pour Brighton, dont le jeune entraîneur Fabian Hürzeler demeure invaincu face à Pep Guardiola en championnat (un nul et deux victoires à son actif).

L'Espagnol multititré, privé de Rayan Cherki sur blessure, a pu en revanche compter au coup d'envoi sur le Ballon d'or Rodri, titularisé pour la première fois depuis septembre 2024 en Premier League.

Son avant-centre vedette Haaland a mis l'équipe sur de bons rails en exploitant, de près et du gauche, une passe subtile d'Omar Marmoush entre les jambes de Lewis Dunk (34e, 0-1).

Le Norvégien de 25 ans compte désormais 88 buts en 100 matches de Premier League, ce qui le place devant Alan Shearer (79 buts), Ruud van Nistelrooy (68) et Sergio Agüero (64).

"Pas au niveau"

Mais Brighton a mis tous les ingrédients nécessaires pour renverser le match en seconde période, avec des changements opportuns et une grosse intensité.

Le gardien mancunien James Trafford, encore préféré à Ederson, s'est employé sur une lourde frappe (62e) et un ballon dévié, repoussé de belle manière dans les airs (88e).

Il a cependant été pris à contre-pied sur un pénalty de Milner (67e, 1-1), le vétéran de 39 ans entré sept minutes plus tôt, et il a été abandonné par sa défense sur le dernier but de Gruda (89e, 2-1), un autre remplaçant décisif.

Jusqu'à l'égalisation, "tout allait très bien, nous avions des occasions et l'équipe semblait agressive et dynamique", a commenté Guardiola sur Sky Sports. Après, "on a oublié de faire des passes, nous avons juste envoyé des longs ballons devant et on a pas été assez bons".

Rodri s'est lui dit "déçu parce que nous sommes Manchester City, nous venons ici pour gagner. C'est la réalité, notre réalité, nous ne sommes pas au niveau. La seule façon de progresser, c'est de se regarder dans la glace", a-t-il lâché au micro du diffuseur anglais.

Le programme s'annonce corsé pour Manchester City après la trêve internationale: un derby à domicile contre Manchester United, un déplacement à Arsenal et, au milieu, la réception de Naples en Ligue des champions.