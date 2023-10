Foot: Manchester City retrouve l'élan, Arsenal frustre Chelsea

Bousculé avant la trêve, Manchester City a retrouvé de l'élan contre Brighton (2-1), samedi, et prend au moins provisoirement la tête du championnat devant Arsenal, revenu de très loin contre Chelsea (2-2).

Le suspense reste total au sommet de la Premier League avec les quatre locomotives de tête qui se tiennent en un seul point avant le match de Tottenham (4e) lundi contre Fulham en clôture de la 9e journée.

Le long samedi de Premier League, qui a vu le troisième Liverpool remporter le derby contre Everton (2-0), se referme par le déplacement à Sheffield de Manchester United, endeuillé par le décès, à 86 ans, de l'ancienne légende du club Bobby Charlton, champion du monde 1966 avec l'Angleterre.

. City renoue avec le succès

Manchester City avait abordé la trêve internationale avec deux défaites successives dans les valises, contre Wolverhampton et Arsenal, une première depuis 2018 en championnat.

Chez eux, les Citizens n'ont pas perdu de temps avec des buts de Julian Alvarez (7e) et de Erling Haaland (19e), le neuvième en neuf matches pour l'attaquant norvégien. Ils ont toutefois eu des sueurs froides après la réduction du score d'Ansu Fati à la 73e.

"On a fait 55-60 minutes vraiment, vraiment bonnes, et on a eu de plus en plus d'occasions de but. A la fin on a défendu avec notre coeur", a réagi auprès de la BBC Pep Guardiola.

. Arsenal au forceps

Le milieu de terrain d'Arsenal Declan Rice contre Chelsea, le 21 octobre 2023 à Londres AFP

Amorphe en première période, coupable d'erreurs défensives inhabituelles, Arsenal a remonté un handicap de deux buts contre Chelsea (2-2) pour refroidir le bouillant public de Stamford Bridge et préserver son invincibilité en championnat.

"La façon dont l'équipe a réagi est phénoménale, c'est la partie que j'ai adoré", a réagi l'entraîneur Mikel Arteta. Son ami Mauricio Pochettino, sur le banc de Chelsea, s'est dit "déçu parce qu'on lâche deux points", mais "satisfait parce qu'on a été compétitif".

Les Gunners sont deuxièmes, à égalité de points avec City et avec une unité d'avance sur Liverpool et Tottenham, le rival du nord de Londres qui pourrait toutefois reprendre les commandes du championnat lundi.

Chelsea pensait s'être ouvert les portes d'un troisième succès d'affilée en Premier League avec un penalty de Cole Palmer (15e, 1-0) et un lob de Mykhailo Mudryk (48e, 2-0), bien aidé par la passivité de William Saliba, déjà coupable d'une main sur le penalty.

Mais le gardien Robert Sanchez a réalisé un dégagement trop mou et dans l'axe, parfaitement exploité par Declan Rice de loin (77e, 2-1). Six minutes après son entrée en jeu, Leandro Trossard a égalisé en se jetant sur un centre au second poteau (84e, 2-2), juste devant les supporters visiteurs, en transe.

Chelsea est neuvième à huit points du podium.

. Salah porte Liverpool, encore

Liverpool, en supériorité numérique, a mis du temps à battre le mal classé Everton (2-0), avant que Mohamed Salah ne libère Anfield d'un doublé dans le dernier quart d'heure.

L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah marque sur penalty contre Everton, le 21 octobre 2023 à Liverpool AFP

L'Egyptien a tiré en force le penalty obtenu par Luis Diaz (75e), avant d'inscrire son septième but de la saison en championnat, à l'issue d'une contre-attaque éclair dans le temps additionnel sur un bon service de Darwin Nunez (90e+7).

Everton a disputé ce 243e derby de la Mersey en longue infériorité en raison de l'exclusion d'Ashley Young après un second carton jaune (37e). Liverpool aurait pu aussi finir à dix, mais Ibrahima Konaté a échappé miraculeusement à un second avertissement, juste avant d'être renvoyé sur le banc par Jürgen Klopp.

Le défenseur français "aurait pu être exclu, oui. Cela aurait pu arriver évidemment, mais nous l'avons sorti et à partir de ce moment-là, nous avons été solides et compacts", a reconnu l'entraîneur allemand au micro de la BBC.

Samedi après-midi, Newcastle a par ailleurs surclassé Crystal Palace (4-0) pour grimper à la cinquième place avant les derniers matches du week-end.

. Luton accrocheur

Le Luton Town FC, petit Poucet de la Premier League, a réussi une drôle de performance en remontant un handicap de deux buts pour égaliser dans les arrêts de jeu (90+2) sur la pelouse de Nottingham Forest (2-2).

Les "Hatters" restent juste au-dessus de la zone rouge avec un point de plus que Burnley, autre promu, dominé 3-0 par Brentford. Ils comptent deux unités de plus que l'avant-dernier Bournemouth, battu 2-1 par Wolverhampton.