Foot: Manchester United officialise l'arrivée du gardien Andre Onana

Le gardien de but camerounais de l'Inter Milan Andre Onana, 27 ans, s'est engagé avec Manchester United pour cinq saisons, jusqu'en juin 2028, avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé jeudi le club anglais.

Le montant du transfert n'a pas été communiqué mais pourrait s'élever à 47 millions de livres (57 millions d'euros) selon les médias britanniques.

"Rejoindre Manchester United est un honneur incroyable et j'ai travaillé dur toute ma vie pour arriver à ce moment, surmontant de nombreux obstacles en cours de route (...) C'est le début d'une nouvelle aventure pour moi, avec de nouveaux coéquipiers et de nouvelles ambitions pour lesquelles je vais me battre", a déclaré le gardien dans un communiqué publié par le club.

Le Camerounais succédera dans les cages des Red Devils à l'Espagnol David De Gea, qui a annoncé son départ en début de mois, après douze ans au sein du club mancunien.

Onana retrouvera à Manchester United son ancien coach à l'Ajax Amsterdam Erik ten Hag, avec lequel il avait disputé cinq saisons.

"Manchester United a une longue histoire de gardiens de but incroyables, et je vais maintenant tout donner pour créer mon propre héritage dans les années à venir. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler à nouveau avec Erik ten Hag, et j'ai hâte de jouer mon rôle dans les succès qu'il est déterminé, j'en suis convaincu, à offrir à ce grand club de football", a ajouté Onana.

La saison dernière, le gardien camerounais s'est hissé en finale de la Ligue des champions (défaite 1-0 contre Manchester City) et a remporté la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie avec l'Inter.

Formé à la Masia du FC Barcelone, Onana a ensuite rejoint l'Ajax en 2016 avant de s'engager avec l'Inter à l'été 2022. Chez les Nerazzurri, le Camerounais s'est imposé comme titulaire à la place de l'expérimenté et ancien capitaine Samir Handanovic.

Ecarté par le sélectionneur camerounais Rigobert Song lors de la dernière Coupe du monde pour des raisons disciplinaires, Onana a mis un terme à sa carrière internationale, après 34 sélections avec les Lions indomptables.

Il avait également été suspendu pour 12 mois par l'UEFA en février 2021 après un contrôle antidopage positif à un diurétique, une sanction qui a ensuite été réduite à neuf mois par le Tribunal arbitral du sport.