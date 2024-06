Foot: Mbappé, l'envol du fils prodige

Talent précoce du football, champion du monde dès 19 ans, Kylian Mbappé poursuit son itinéraire de star planétaire et va prendre encore une nouvelle dimension après sa signature au Real Madrid, tout cela en continuant de maîtriser parfaitement sa communication et de battre des records.

Sûr de ses forces, instinctif, souvent clivant mais efficace et encore sans partage cette saison, Kylian Mbappé a décidé de donner un tournant à sa carrière et de signer à Madrid, après sept saisons au Paris Saint-Germain, club de la ville où il est né il y a 25 ans et où il est devenu légende.

Même s'il n'aura pas réussi son objectif principal: décrocher la première Ligue des champions du club, et qu'il aura laissé une trace contrastée dans les têtes des supporters parisiens.

Malgré tout, à Paris, il a peaufiné ses statistiques et a battu de nombreux records: le Parisien élevé à Bondy (Seine-Saint-Denis) est devenu le meilleur buteur du club devant Edinson Cavani avec 256 buts (200 pour Cavani), tout en étant meilleur buteur de Ligue 1 pendant six saisons consécutives.

"Je joue pour écrire l'histoire et j'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire en France, dans la capitale de mon pays, dans ma ville", avait-il déclaré en mars 2023.

Sur le terrain, l'attaquant, repéré comme un talent hors norme depuis son plus jeune âge, a élargi sa panoplie, en plus de sa vitesse et son sens du but, même si ses performances ont laissé à désirer cette saison dans les grands rendez-vous de Ligue des champions.

Avec des postes différents entre son club et l'équipe de France, il sait jouer en N.9 et sur le côté gauche, toujours en jouissant d'une grande liberté: "En jouant pour six ou sept entraîneurs différents, j'ai appris six ou sept manières de faire mon métier. J'ai développé différentes facettes de mon jeu et je me suis sans cesse renouvelé. Le bon état d'esprit pour progresser c'est d'écouter et de s'adapter", a-t-il confié.

"Repousser les limites"

Des écharpes du Real Madrid déjà à l'effigie de Kylian Mbappé, le 1er juin 2024 avant la finale de Ligue de champions entre le club madrilène et le Borussia Dortmund, à Londres AFP

Au-delà de Paris, Mbappé a continué de marquer l'histoire des Bleus: après une Coupe du monde 2022 où il a inscrit un triplé en finale contre l'Argentine, il est devenu capitaine de la sélection à l'âge de 24 ans.

"La grande différence par rapport à avant c'est que mon attention était vraiment concentrée sur ma performance et ce que je pouvais apporter à l’équipe de manière individuelle. Être capitaine, c’est une nouvelle vision du foot", a-t-il raconté dans un entretien accordé au magazine GQ publié mi-janvier.

A (très) moyen terme, il peut battre aussi le record de buts en équipe de France: avec 46 buts, il ne se trouve qu'à dix unités des 56 buts d'Olivier Giroud.

"L'envie de gagner, de repousser les limites et de faire de grandes choses est ancrée en moi. Je pense que je le dois à l'éducation et l'accompagnement que j'ai reçus sur et en dehors des terrains qui m'ont aidé à me construire en tant que joueur et en tant qu’homme", a-t-il expliqué à GQ.

Celui qui a remporté la Coupe du monde à seulement dix-neuf ans (et finaliste d'une seconde à 23 ans) et qui est devenu le plus jeune joueur à intégrer le Top 5 du Ballon d’Or (24 ans) affirme qu'il a "démontré que la pression ne (l)e touche pas négativement". "Je dirais même que j’en ai besoin pour performer. C'est ça qui permet de maintenir le degré d'excellence requis pour jouer dans les plus hautes sphères", analyse-t-il.

En dehors des terrains, il fait également preuve d'une maîtrise totale, à l'image de sa communication, adroite, calculée et mise au service d'un plan de carrière réfléchi: pour son annonce de départ du PSG, il a ainsi préféré publier une vidéo sur ses réseaux sociaux plutôt que choisir un entretien avec un média.

Kylian Mbappé lors d'un match avec le PSG face à Nice, le 15 septembre 2023 au Parc des Princes AFP/Archives

Reportage, interview, sorties devant des médias, c'est aussi l'occasion pour lui de mettre en valeur ses actions caritatives notamment avec son association IBKM (Inspired By Kylian Mbappé).

D'ailleurs, 30% des revenus générés par son entreprise de 15 salariés située dans le quartier de la Madeleine à Paris sont reversés à son association IBKM (Inspired By Kylian Mbappé), a souligné sa mère Fayza Lamari, membre central de son entourage de plus en plus dense.

En tout, la star française gagne environ 200 millions euros par an, entre son salaire du Paris SG, ses primes et les revenus de ses contrats publicitaires (Dior, Oakley, Hublot, Nike).

En terme d'image, aucun autre joueur en activité en Europe n'a la même aura hors du terrain que le Français (114 millions d'abonnés sur Instagram), qui détient aussi une société de production.