Foot: Metz, un record de sept relégations en L2 en 25 ans

L'attaquant camerounais de Metz Didier Lamkel (c) lors du barrage contre Saint-Etienne, le 2 juin 2024 au stade Saint-Symphorien à Longeville-lès-Metz

Le FC Metz, officiellement relégué dimanche en Ligue 2 à l'issue du barrage perdu contre Saint-Etienne, est le champion des allers-retours entre première et deuxième divisions au XXIe siècle, avec sept descentes en 25 ans.

Il s'agit même d'un record parmi les cinq grands championnats européens, devant des clubs comme Norwich City (Angleterre), Empoli (Italie), le Real Valladolid (Espagne) ou le FC Cologne (Allemagne).

En comptant sa descente en National, en 2012, le club lorrain a connu huit relégations et sept montées au total -- dont six ascenseurs --, ne parvenant jamais à se maintenir plus de trois saisons dans l'élite (2003 à 2006 puis 2019 à 2022).

A l'inverse, au siècle dernier, Metz fut longtemps un des clubs les plus pérennes de D1, où il évolua sans discontinuer de 1967 à 2002.

Parcours du FC Metz sur les 25 dernières saisons

2000-2001: Ligue 1 (12e)

2001-02: 17e de L1 (sur 18), descente en Ligue 2

2002-03: 3e de L2, remontée en L1

Le club se maintient durant deux saisons en L1

2005-06: 20e de L1, descente en L2

2006-07: 1er de L2, remontée en L1

2007-08: 20e de L1, descente en L2

Le club se maintient durant trois saisons en L2

2011-12: 18e de L2, descente en National

2012-13: 2e de National, remontée en L2

2013-14: 1er de L2, remontée en L1

2014-15: 19e de L1, descente en L2

2015-16: 3e de L2, remontée en L1

Le club se maintient durant une saison en L1

2017-18: 20e de L1, descente en L2

2018-19: 1er de L2, remontée en L1

Le club se maintient durant deux saisons en L1

2021-22: 19e de L1, relégué en L2

2022-23: 2e de L2, remonte en L1

Le club se maintient durant une saison en L1

2024-25: 16e de L1, relégué en L2 après barrage

Bilan: 14 saisons en L1, 10 en L2, 1 en National

Ailleurs en Europe

En Angleterre, c'est Norwich City, aujourd'hui en Championship, qui se rapproche le plus du FC Metz, avec six promotions (mais seulement 5 en Premier League) et sept relégations en 25 saisons.

En Italie, Brescia compte cinq descentes lors des 30 dernières années mais, depuis l'an 2000, le grand spécialiste est Empoli qui, en cette fin de saison 2024, a toutefois évité in extremis une cinquième relégation en Serie B en 20 ans à peine (2004, 2008, 2017 et 2019).

En Espagne, le champion en la matière est le Real Valladolid, actuellement en D2, avec cinq descentes (2004, 2010, 2014, 2021 et 2023).

Enfin, en Allemagne, même si des clubs comme Duisbourg et Bochum sont des spécialistes de l'ascenseur, c'est le FC Cologne qui a connu le plus de descentes (6) au XXIe siècle, la dernière en date... il y a 15 jours, après avoir terminé 17e et avant-dernier de Bundesliga.

