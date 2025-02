Foot: Oliver Kahn en opération séduction à Bordeaux, Gerard Lopez "pas vendeur"

Oliver Kahn (au centre) et Jacques-Henri Eyraud (à droite) à leur sortie de la mairie de Bordeaux le 21 février 2025. L'ex-gardien international allemand et l'ancien président de l'OM ont exposé aux collectivités locale leur projet de reprise des Girondins de Bordeaux

Oliver Kahn pousse ses pions pour les Girondins: l'ex-gardien international allemand a séduit vendredi à Bordeaux les collectivités locales qui ont jugé "sérieux" son projet de reprise du club actuellement en N2, la 4e division du foot français, mais le propriétaire Gerard Lopez n’est "pas vendeur", selon son entourage.

Accompagné de l'ex-président marseillais Jacques-Henri Eyraud, l'ancienne gloire du Bayern Munich (55 ans) a pu exposer ses plans pour ce monument du football français, victime de ses déboires financiers et rétrogradé l'été dernier au niveau amateur.

Pour le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, qui a reçu vendredi après-midi l'ex-gardien de but aux 86 sélections en équipe d'Allemagne, le projet présenté "a l'air sérieux". "Ce qui m'a le plus intéressé, a poursuivi l'élu écologiste, c'est qu'ils confirment leur volonté d'acquérir en même temps le stade."

Le grand stade de Bordeaux (42.000 places), construit pour l'Euro-2016, appartient à la Métropole, mais est exploité par la société SBA, filiale des groupes de BTP Vinci et Fayat qui a du mal à le remplir en l'absence d'un club de foot résident évoluant dans l'élite.

"Assez déterminés"

La présidente de la Métropole, Christine Bost, qui a reçu vendredi matin Kahn et son partenaire d'affaires Eyraud, ancien président de l'Olympique de Marseille (2016-2021), a elle aussi évoqué "une rencontre sérieuse avec des gens sérieux", "assez déterminés". Sur la question du stade, a-t-elle souligné, "les portes sont ouvertes et ça peut potentiellement faire partie de leur projet global".

L'enceinte et son coût font l'objet depuis des mois de dissensions avec l'opérateur SBA, qui est en conciliation avec la Métropole pour tenter d'obtenir une révision du contrat d'exploitation et a plusieurs fois laissé planer le spectre d'un dépôt de bilan.

Pierre Hurmic n'a pas donné de détails sur l'identité des partenaires financiers susceptibles d'accompagner Kahn dans son projet de reprise, laissant ce dernier communiquer sur ce point "le moment venu". Mais il a précisé que la piste saoudienne évoquée dernièrement dans différents médias n'était "pas du tout ce vers quoi on s'est orienté".

"Ce qui semble prévaloir dans leur philosophie, c'est d'abord le projet sportif", a pour sa part déclaré Christine Bost. "C'est ce qui nous anime aussi."

"Lopez souhaite garder la main"

L'hypothèse d'une vente du club a néanmoins été douchée vendredi soir par l'entourage de Gerard Lopez, propriétaire du club relégué administrativement cet été de Ligue 2 en N2 avec un passif estimé à 118 millions d'euros.

Gerard Lopez lors du match de Coupe de France contre Nice le 20 janvier 2024 au Matmut Atlantique. L'actuel propriétaire des Girondins de Bordeaux n'est pas vendeur, dit-on dans l'entourage de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois AFP/Archives

"Pour qu'il y ait une vente, il faut un vendeur et Gerard Lopez n'a pas l'intention de vendre aujourd'hui. Ce n'est pas aux élus locaux de prendre cette décision", a déclaré à l'AFP une source proche du club sextuple champion de France, ajoutant: "Gerard Lopez souhaite garder la main."

Sous la direction de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, arrivé aux commandes en 2021 en succédant à plusieurs fonds (GACP, King Street, Fortress), les Girondins ont été relégués en Ligue 2, puis se sont placés l'été dernier sous la protection du tribunal de commerce, abandonnant statut professionnel et centre de formation.

L'actuel propriétaire des Girondins, engagé dans un plan de redressement du club, a laissé la porte ouverte à l'entrée au capital de partenaires "minoritaires".

Son entourage met néanmoins en garde sur la solidité financière exigée de tout investisseur potentiel. "De ce que l'on comprend de ce plan-là (Kahn et Eyraud, NDLR), on a deux personnes qui représentent des investisseurs et qui n'investissent pas leur propre argent, comme GACP. Et à Bordeaux, on connaît le risque", prévient cette source.

Kahn, ancien gardien vedette de la Mannschaft et du Bayern Munich (632 matches disputés), a affronté deux fois les Girondins dans sa carrière (en 1993 avec Karlsruhe puis en 1996 lors de la finale de la Coupe de l'UEFA remportée par le Bayern).

Il avait confirmé début janvier au quotidien populaire allemand Bild l'existence de "discussions concernant une éventuelle implication aux Girondins de Bordeaux" en précisant qu'elles en étaient "à un stade initial".

Après sa carrière sportive, Kahn a siégé au conseil d'administration du club bavarois à partir de 2019, puis a été président de son conseil exécutif en 2022 avant d'être démis de ses fonctions l'année suivante.