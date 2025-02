Foot: Pablo Longoria convoqué par la commission de discipline de la LFP mercredi

Le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria, convoqué mercredi en fin d'après-midi par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), risque gros après ses propos contre l'arbitrage français à l'issue de la défaite de l'OM à Auxerre samedi.

Le dirigeant espagnol sera auditionné par visioconférence, d'après une source proche du club marseillais, et devrait connaitre sa sanction dès son issue mercredi soir. Elle devrait être lourde compte tenu de la teneur de ses propos et de l'émotion qu'ils ont suscitée.

Longoria avait notamment parlé de "corruption" après le match Auxerre-Marseille (3-0) samedi soir, avant de "regretter" ce propos dans un entretien accordé à l'AFP ce lundi.

"Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français", a-t-il admis lors de cet entretien, affirmant que la forme de son accès de colère samedi "n'était pas appropriée" mais s'expliquait par "beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l'OM a été défavorisé".

La réaction de Longoria après la rencontre a provoqué une levée de boucliers dans le monde du foot français et a été dénoncée par le président de la FFF Philippe Diallo comme par le directeur de l'arbitrage Antony Gautier.

Hasard du calendrier, Pablo Longoria a rencontré la ministre des Sports Marie Barsacq mardi à la veille de sa convocation à la Ligue. Une rencontre prévue avant la rencontre de samedi mais qui a permis à la ministre de dire ce qu'elle pensait au dirigeant marseillais.

Marie Barsacq a rappelé que Pablo Longoria "avait un devoir d’exemplarité" vis-à-vis "des supporteurs", "des jeunes" et "du foot amateur". "Respecter les arbitres n’est pas l’affaire du ministère ou de la fédération, c’est l’affaire de tous ; et les présidents de clubs professionnels ont une responsabilité particulière à cet égard", a-t-elle rappelé au président de l'OM.

La ministre doit rencontrer jeudi, à leur demande, l'association des arbitres, ainsi que Laurent Nicollin, le président de Montpellier et de Foot-Unis, le syndicat des dirigeants des clubs professionnels.

Impliquée dans la crise que traverse par ailleurs le football professionnel français, elle sera présente le 3 mars prochain lors de la réunion à la Fédération organisée par Philippe Diallo, le président de la FFF, regroupant toutes "les familles" du football.

Trois matches à six mois

La réaction de Longoria a aussi précipité sa convocation devant la commission de discipline de la LFP qui, saisie notamment par le Conseil national de l'éthique, s'est emparée immédiatement du dossier, sans le mettre en instruction.

A la Ligue, tant le cas est rare, personne ne s'aventure à un pronostic sur la peine encourue par le dirigeant marseillais, même si tous s'attendent à une lourde sanction. "Il n'y a pas de barème pour de tels propos", a confié mardi à l'AFP un membre de la commission de discipline.

Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, assiste au match de Coupe de France contre Rennes le 21 janvier 2025 à Rennes AFP/Archives

Selon le barème disciplinaire de la FFF, la gamme des punitions possibles est assez large: un comportement "excessif ou déplacé" doit être sanctionné de trois matches de suspension, ce qui semble être le scénario le plus favorable pour Longoria.

Car si la commission pointe un "comportement blessant", la sanction peut passer à quatre matches. Plus grave encore, un "comportement grossier ou injurieux" peut entraîner jusqu'à 12 matches de suspension et un "comportement "intimidant ou menaçant" peut être puni de six mois de suspension.

La fin de saison de l'OM pourrait donc s'écrire avec un président et un directeur du football suspendus, puisque Medhi Benatia purge une sanction de trois mois après un incident qui impliquait déjà Jérémy Stinat.

Marseille pourrait également devoir se passer de Fabrizio Ravanelli, son conseiller sportif, également convoqué par la commission de discipline pour avoir qualifié l'arbitrage de Jérémy Stinat de "scandaleux".

Sur un autre front, Longoria pourrait devoir répondre à des plaintes pour diffamation, les arbitres de L1 ayant annoncé dimanche de façon solidaire qu'ils comptaient tous "saisir le procureur de leur région".

Enfin, s'il était suspendu mercredi soir, le président marseillais, vice-président de la LFP, ne pourrait assister jeudi à un Conseil d'administration de la Ligue dont il est également membre, alors que l'instance est en litige judiciaire avec DAZN, son principal diffuseur TV.