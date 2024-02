Foot: Paul Pogba, du paradis à l'enfer

La carrière de Paul Pogba a connu les plus hauts sommets, un but en finale de Coupe du monde, et les plus profonds abîmes, avec une suspension de quatre ans pour dopage, jeudi.

. A Manchester United à 16 ans

Adolescent, Paul Pogba est déjà dans l'actualité quand il claque la porte du Havre à 16 ans, estimant son temps de jeu insuffisant, pour rejoindre le centre de formation de Manchester United.

. Les larmes dans le bureau de Ferguson

Au bout de trois ans, il quitte MU, après avoir fondu en larmes dans le bureau d'Alex Ferguson, faute là encore de temps de jeu insatisfaisant. Il rejoint libre la Juventus Turin en 2012.

. Premier coup d'éclat contre l'Udinese

Titillé par son entraîneur Antonio Conte qui lui reproche de plus s'occuper de ses coiffures que de football, le gamin de Roissy-en-Brie, crête blonde, répond sur le terrain d'un doublé contre l'Udinese (4-0) en janvier 2013, dont une demi-volée de 25 mètres dans la lucarne. Il y gagne un surnom en Italie: "Pogboom".

. Carton rouge pour sa deuxième sélection

Ses performances à la Juve interpellent Didier Deschamps, qui l'appelle pour la première fois en mars 2013. Après une première convaincante contre la Géorgie (3-1), il se fait exclure pour dès son deuxième match, perdu contre l'Espagne (1-0). Mais aux yeux de "DD", qui l'apprécie déjà, Pogba a pris date.

. Patron des champions du monde U20

Pour une dernière pige avec les U20, le capitaine porte l'équipe de France à la victoire au Mondial-2013 et est élu meilleur joueur du tournoi. Il réussit le premier tir au but de la série en finale contre l'Uruguay (0-0, 4 t.a.b. à 1).

. Meilleur espoir du Mondial-2014

Pour sa première Coupe du monde, Pogba s'arrête en quarts de finale contre l'Allemagne (1-0) mais est élu meilleur espoir de la compétition. Il marque notamment un but en 8e de finale contre le Nigeria (2-0).

. Finaliste malheureux de la Ligue des champions 2015

Pilier de la Juve, où il remporte quatre "scudetti" consécutifs, il atteint la finale de la Ligue des champions 2015, échouant contre le Real Madrid (3-1). Par la suite en C1, il ne dépassera plus les quarts.

. Retour record mais mitigé à Manchester

En 2016, Pogba revient à Manchester, pour le transfert le plus onéreux de l'histoire à l'époque, estimé à 125 millions d'euros. Mais le retour ne s'avère finalement pas vraiment triomphal. Pogba n'enrichit son palmarès "que" d'une Coupe de la Ligue et d'une Ligue Europa, en 2017, et s'accroche souvent avec José Mourinho, qui lui reproche son irrégularité. Libre en 2022, il retourne à Turin.

. "Je veux encore manger des pâtes"

Paul Pogba est un des leaders de l'équipe de France, championne du monde en 2018. Ses prises de paroles, vues dans le documentaire de TF1 "Au cœur de l'épopée russe", en témoignent. Avant le quart de finale, il clame notamment qu'il veut encore "manger des pâtes" à l'hôtel des Bleus.

. But en finale du Mondial

"La Pioche" réalise son rêve en marquant un des buts de la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde contre la Croatie (4-2). Il est alors au sommet de sa carrière.

. France-Suisse, heureux puis malheureux

A l'Euro disputé en 2021, Pogba marque encore une fois en 8e de finale sur une frappe puissante, contre la Suisse, le but du 3-1, censé être celui du K.-O. Mais quelques minutes plus tard, péché gourmand, il perd un ballon qui précipite le retour des Helvètes et finalement l'élimination (3-3, 5 t.a.b. à 4).

. Ligue des nations 2021, dernier grand moment

Le dernier titre et les derniers grands moments de Paul Pogba datent de la finale à quatre de la Ligue des nations 2021, remportée par la France. Il ne joue que deux autres matches avec les Bleus en mars 2022.

. L'affaire du chantage

L'été 2022 marque le début de la spirale infernale. Éclate alors l'affaire d'une tentative d'extorsion de fonds de 13 millions d'euros à son encontre, à laquelle est soupçonné d'avoir participé l'un de ses grands frères, Mathias.

. Blessé, il rate le Mondial-2022

Sur les terrains, à peine revenu à la Juve, Pogba se blesse à un genou. Ses apparitions sont sporadiques sous le maillot rayé noir et blanc. Privilégiant des soins plutôt qu'une opération, Pogba perd son pari et n'est finalement pas disponible pour le Mondial-2022.

. L'affaire de dopage

Le 11 septembre 2023, l'annonce de sa suspension provisoire pour dopage tombe. Finalement suspendu quatre ans, Pogba nie avoir pris délibérément des produits dopants et fait appel auprès du TAS. Mais cette affaire pourrait bien signer la fin de sa carrière.