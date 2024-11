Foot: Pep Guardiola et Manchester City liés jusqu'en 2027

L'entraîneur multi-titré de Manchester City, Pep Guardiola, a prolongé son contrat de deux années, ce qui porte son engagement jusqu'en 2027, a annoncé jeudi le club quadruple champion d'Angleterre en titre.

Cette annonce met fin aux spéculations entourant l'Espagnol âgé de 53 ans, nommé en 2016 et dont le précédent contrat arrivait à échéance à l'issue de la saison en cours.

L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, devenu un des entraîneurs les plus influents du 21e siècle, avait refusé ces dernières semaines de commenter son avenir personnel. Et le départ récent du directeur du football Txiki Begiristain, un proche de Guardiola, n'avait rien fait pour dissiper les doutes. Balayés jeudi soir dans un communiqué du club.

"Manchester City représente tellement pour moi. C'est ma neuvième saison ici; nous avons vécu tant de moments extraordinaires ensemble. J'ai un sentiment très spécial pour ce club de football", a commenté l'entraîneur, cité dans un communiqué du club.

Avec "Pep", Manchester City s'est adjugé six des sept derniers titres en championnat. Le club du nord-ouest de l'Angleterre a également mis la main sur la Ligue des champions en 2023, deux ans après avoir perdu une première finale contre Chelsea.

Au total, l'ancien entraîneur du Barça (2008-2012) et du Bayern Munich (2013-2016) a remporté quinze trophées majeurs avec les "Citizens", un butin qui comprend aussi deux titres en Coupe d'Angleterre, quatre en Coupe de la Ligue, une Supercoupe d'Europe et un Mondial des clubs.

Le président du club, Khaldoon Al Mubarak, s'est dit "ravi" de pouvoir continuer à compter, à l'avenir, sur "son dévouement, sa passion et sa pensée innovante", en plus de "sa soif d'amélioration et de succès".

Manchester City est engagé dans un combat juridique inédit avec la Premier League, qui l'accuse de malversations financières après l'arrivée des propriétaires émiratis en 2008. Les éventuelles sanctions, pouvant aller du retrait de points à l'exclusion du championnat, sont attendues début 2025.

Les quadruples champions d'Angleterre en titre occupent la deuxième place de Premier League après onze journées, à cinq points de l'actuel leader, Liverpool.