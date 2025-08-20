Foot: Peter Shilton félicite le brésilien Fabio pour avoir battu son record de matches joués

Le
20 Aoû. 2025 à 23h37 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Le gardien brésilien de Fluminense Fabio (g), avec sa fille Valentina (d), avant la rencontre de huitième de finale de Copa Sudamericana face aux Colombiens de l'América de Cali, au Maracana de Rio de Janeiro, au Brésil, le 19 août 2025

L'ancien gardien anglais Peter Shilton, détenteur depuis 1997 du record du matches de football professionnels disputés, a félicité mercredi le portier brésilien Fabio pour avoir dépassé sa marque avec 1.391 rencontres.

"Enormes félicitations à Fabio Deivson Lopes Maciel pour avoir battu le record mondial de matches que j'ai été fier de détenir pendant plus de 28 ans", a salué la légende anglaise, ajoutant: "le record reste aux gardiens, brillante réussite Fabio #fierté @FIFAcom @FA".

Récent demi-finaliste de la Coupe du monde des clubs, Fabio, 44 ans, a battu mardi le record de Shilton, lors d'une rencontre de huitième de finale de Copa Sudamericana remportée 2-0 face à América de Cali, selon son club, Fluminense.

Ce record n'a à cette heure pas été validé par la Fifa mais ne fait aucun doute pour Peter Shilton, qui a avait établi le sien entre 1966 et 1997.

Fabio, qui a joué son premier match professionnel cette même année 1997 et fêtera ses 45 ans le 30 septembre, a eu droit à une ovation des 35.000 spectateurs du Maracana.

Le gardien, qui a effectué toute sa carrière au Brésil, a notamment disputé 976 matches avec Cruzeiro (2005 -2022) avant de rejoindre Fluminense, où évolue également le vétéran et ancien défenseur du PSG Thiago Silva (40 ans).

Vainqueur de la Copa Libertadores en 2023 et champion du Brésil à trois reprises (2000, 2013 et 2014), le gardien d'1,88 m compte également 10 sélections avec le Brésil entre 2002 et 2005.

Toujours titulaire indiscutable avec Fluminense, Fabio a récemment prolongé jusqu'en décembre 2026 avec le club carioca.

