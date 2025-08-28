Foot: Platini et Blatter définitivement acquittés en Suisse

Le
28 Aoû. 2025 à 08h16 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Français Michel Platini, ancien président de l'UEFA, à la sortie du tribunal de Muttenz (Suisse) le 25 mars 2025

Le Français Michel Platini, ancien président de l'UEFA, à la sortie du tribunal de Muttenz (Suisse) le 25 mars 2025

AFP
Fabrice COFFRINI
L'acquittement de Michel Platini et Sepp Blatter, rejugés en Suisse en mars dans l'affaire d'escroquerie qui avait brisé l'ambition du Français d'accéder à la tête de la Fifa, est désormais définitif faute de pourvoi du parquet.

"Le Ministère public de la Confédération (MPC) renonce à faire recours", acceptant donc "le jugement rendu en première et deuxième instances", a indiqué le parquet suisse jeudi dans un communiqué.

En acceptant sa défaite, puisqu'il avait par deux fois réclamé de l'emprisonnement avec sursis contre les accusés sans convaincre les juges, le MPC met fin à dix ans d'une procédure aux lourdes implications politiques.

"Je sais que c'était une histoire pour m'empêcher d'être président de la Fifa", avait lancé Michel Platini après la décision d'appel, s'estimant néanmoins "trop vieux" pour briguer de nouvelles responsabilités.

Son avocat, Me Dominic Nellen, a estimé jeudi que l'enquête visant le triple Ballon d'or "n'était pas justifiée et n'aurait jamais dû être engagée". "La défense va maintenant analyser les moyens juridiques à mettre en oeuvre contre les responsables de la procédure", a-t-il ajouté.

Michel Platini et Sepp Blatter étaient accusés d'avoir "obtenu illégalement, au détriment de la Fifa, un paiement de 2 millions de francs suisses" (1,8 million d'euros) en faveur du capitaine légendaire des Bleus, selon le parquet.

Défense et accusation s'accordaient sur un point: Michel Platini a bien conseillé Sepp Blatter entre 1998 et 2002, lors du premier mandat du Suisse à la tête de la Fifa, et les deux hommes ont signé en 1999 un contrat convenant d'une rémunération annuelle de 300.000 francs suisses, intégralement payée par la Fifa.

Mais en janvier 2011, l'ancien milieu international - devenu dans l'intervalle président de l'UEFA (2007-2015) - "a fait valoir une créance de 2 millions de francs suisses", qualifiée de "fausse facture" par l'accusation.

Les deux hommes martelaient de leur côté qu'ils avaient dès l'origine décidé d'un salaire annuel d'un million de francs suisses, par un "accord de gentlemen" oral et sans témoins, sans que les finances de la Fifa n'en permettent le versement immédiat à M. Platini.

L'éclatement de l'affaire mi-2015, juste après la démission de Sepp Blatter emporté par une cascade de scandales, avait barré la route de Michel Platini vers la présidence de la Fifa, dégageant celle de l'Italo-Suisse Gianni Infantino, alors bras droit du Français à l'UEFA.

Sport
SUISSE

