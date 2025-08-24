Foot: poussé dehors par l'OM, l'Anglais Jonathan Rowe rejoint Bologne (officiel)

Le
24 Aoû. 2025 à 11h27 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'attaquant anglais Jonathan Rowe (G) lors du match de l'OM à Rennes, pour la première journée de Ligue 1, le 15 août 2025

AFP/Archives
FRED TANNEAU
Une semaine après son altercation avec son coéquipier Adrien Rabiot, l'attaquant anglais Jonathan Rowe s'est engagé avec Bologne, en Italie, a annoncé dimanche l'Olympique de Marseille.

Arrivé il y a un an à Marseille, l'international espoirs (22 ans) "portera en 2025-2026 les couleurs du club italien", a indiqué le club phocéen dans un communiqué, en lui souhaitant "une pleine réussite pour la suite de son parcours".

L'attaquant anglais a disputé 30 matches avec l'OM la saison dernière, inscrivant trois buts et délivrant quatre passes décisives.

Ce transfert, pour lequel ni la durée ni le montant n'ont été divulgués, a été confirmé par Bologne, qui évolue en Série A.

D'après les médias italiens et le quotidien régional La Provence, il s'agit d'un contrat de quatre ans et le montant du transfert avoisine 19,5 millions d'euros.

Dans un message d'adieu posté sur son compte instagram, le joueur a exprimé ses remerciements aux Marseillais, sans allusion explicite à ses récents déboires.

"Cela a été une montagne russe d’émotions, mais je tiens à vous remercier sincèrement pour la foi et le soutien que vous avez eus en moi tout au long du chemin", a-t-il écrit, en français.

"Je ne veux pas entrer dans trop de détails. Je veux me concentrer sur les remerciements aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de l’arrière-salle de m’avoir poussé jour après jour à me battre pour le badge (l'écusson, ndlr), a-t-il ajouté. "Bonne chance mon frère", a notamment répondu un autre anglais de l'effectif olympien, Mason Greenwood.

Déjà sur le départ, Jonathan Rowe avait été officiellement écarté par le club marseillais après la bagarre qui l'a opposé à son coéquipier international français Adrien Rabiot le 15 août, dans le vestiaire, juste après la défaite (1-0) à Rennes, en ouverture de la saison de L1.

Le président du club phocéen Pablo Longoria avait par la suite dénoncé auprès de l'AFP "un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï", justifiant le choix de placer les deux joueurs sur la liste des transferts.

Si la mesure a été décrite comme irrévocable par les dirigeants de l'OM, l'entraîneur Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réconciliation avec Adrien Rabiot samedi, après la victoire (5-2) contre le Paris FC, en espérant qu'il y ait "les conditions pour réparer les choses".

