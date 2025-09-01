Foot: Rabiot tourne la page OM à l'AC Milan et retrouve Allegri

Le milieu de terrain Adrien Rabiot, alors joueur de l'OM, lors du match entre Rennes et son équipe pour le compte de la première journée du Championnat de France le 15 août 2025 à Rennes

Adrien Rabiot retrouve la Serie A et Massimiliano Allegri: l'international français a quitté lundi l'OM qui l'a écarté après une violente altercation avec un coéquipier, pour rejoindre l'AC Milan d'Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus Turin.

Après un peu plus d'un an en Ligue 1 avec Marseille, Rabiot, 30 ans, est donc de retour en Italie.

"L'AC Milan est heureuse d'annoncer la signature d'Adrien Rabiot de l'Olympique Marseille qui a signé un contrat expirant le 30 juin 2028", a annoncé le Milan dans un bref communiqué peu après la fin du mercato estival en Italie.

Selon la presse italienne, le club rossonero va débourser dix millions d'euros pour recruter l'ancien Parisien.

Ce retour vers son passé est l'épilogue d'une affaire qui agitait l'OM depuis le 15 août. A l'issue de l'ouverture de la saison en Ligue 1 perdue 1 à 0 à Rennes, le milieu de terrain français s'en était pris verbalement puis physiquement à son coéquipier Jonathan Rowe.

Les deux joueurs avaient été aussitôt provisoirement écartés du groupe de Roberto de Zerbi, avant d'être placés sur la liste des transferts, déclenchant une énième crise grave pour l'OM.

"Ce qui s'est passé est un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï", se justifiait alors auprès de l'AFP le président phocéen Pablo Longoria.

Présenté jusque-là comme un modèle de professionnalisme et d'investissement, Rabiot a tourné le dos à l'OM quand son entraîneur notamment a laissé entrevoir qu'il pourrait rester s'il faisait un pas vers ses dirigeants.

L'affection d'Allegri

Son aventure marseillaise, qui lui a valu critiques et insultes des ultras parisiens, était jusqu'à présent une réussite avec un rôle prépondérant dans la qualification pour la Ligue des champions et dix buts pour cinq passes décisives.

Adrien Rabiot, alors sous le maillot de l'OM, remercie les supporters marseillais pour leur soutien après le match de Ligue 1 entre Lille et l'OM le 4 mai 2025 à Lille AFP/Archives

Rabiot et sa mère et conseillère Véronique n'ont pas eu à chercher longtemps une nouvelle destination. Allegri, nommé à la tête de l'AC Milan et qui, encore la semaine dernière, parlait de "son affection" pour le Français, a exhorté ses dirigeants à se positionner rapidement sur le dossier Rabiot.

Le "Duc" connaît bien "Mad Max" qui l'a entraîné lors de ses trois dernières saisons à la Juve et son association avec l'Américain Christian Pulisic dans l'entre-jeu pourrait faire des étincelles.

En cinq saisons en Serie A pour un total de 212 matches (22 buts, 16 passes décisives) toutes compétitions confondues, Rabiot a remporté un titre de champion d'Italie (2020) et deux éditions de la Coppa Italia (2021, 2024).

Il s'est taillé aussi la réputation d'un joueur fiable et intransigeant, comme s'en est rappelé le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps qui, en dépit de son statut d'indésirable à l'OM a retenu Rabiot (53 sélections) pour les deux premiers matches de qualifications pour le Mondial-2026 face à l'Ukraine et l'Islande, vendredi et mardi prochain.

Retrouvailles avec Rowe ?

Le vice-champion du monde 2022 devra composer à Milan comme à Marseille avec l'hostilité des supporters de la Juventus, que le Milan affrontera le 5 octobre à Turin, mais il en faudra sans doute plus pour perturber un joueur habitué à tracer sa route sans se soucier des critiques.

Le nouveau milieu de terrain de l'AC Milan Adrien Rabiot, alors sous le maillot de la Juventus Turin avec le trophée de la Coupe d'Italie remportée face à l'Atalanta le 15 mai 2024 à Rome AFP/Archives

Avant ces retrouvailles, il pourrait en vivre d'autres, dès son premier match en rossonero: après la trêve internationale, l'AC Milan reçoit le 14 septembre Bologne... qui a recruté la semaine dernière l'attaquant anglais Jonathan Rowe, l'autre acteur de cette retentissante bagarre dans le vestiaire après la défaite à Rennes.

Rabiot rejoint un club qui réussit bien aux Français et où il retrouvera ses compatriotes Mike Maignan, Youssouf Fofana et Christopher Nkunku, à peine débarqué de Chelsea, mais qui sort d'une saison cauchemardesque, conclue à la huitième place de son championnat.

Le Milan a connu quatre entraîneurs depuis mai 2024 et ses ultras ont depuis longtemps perdu patience avec leur propriétaire américain Gerry Cardinale et son conseiller Zlatan Inbrahimovic.

Privé de compétition européenne, le Milan a débuté sa saison en Serie A par une défaite (2-1) à domicile contre un promu, la Cremonese, avant de se reprendre ce vendredi avec un succès à Lecce (2-0) pour se replacer à la huitième place.