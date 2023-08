Foot: Randal Kolo Muani, qui souhaite rejoindre le PSG, sèche l'entraînement avec Francfort

L'attaquant international français Randal Kolo Muani, qui a fait part de son intention de rejoindre le Paris SG, a séché mercredi matin l'entraînement avec son club de Francfort, a annoncé l'Eintracht dans un communiqué.

"La raison qu'il a invoquée pour son absence est sa volonté d'être transféré dans un autre club avant la fin de la fenêtre vendredi soir" à 18h00, a expliqué sur son site internet l'Eintracht, qui doit disputer un barrage retour en Ligue Europa Conférence (C4) jeudi soir contre le Levski Sofia.

"Nous avons connu un Randal différent et nous connaissons son véritable caractère. Ça crépite beaucoup actuellement autour de lui, et il en résulte cette réaction, qui est la mauvaise, ce que nous lui avons clairement expliqué, à lui et à son entourage", a expliqué le directeur sportif de Francfort Markus Krösche.

Il a précisé que l'attaquant ne serait pas aligné contre Sofia.

En ne se présentant pas à l'entraînement, Kolo Muani a donc décidé d'aller au bras de fer avec sa direction.

"Ce qui est clair pour nous: ce comportement n'a aucune influence sur les activités sur le marché des transferts", a souligné Krösche, se montrant ferme, alors que le Français de 24 ans est sous contrat jusqu'à l'été 2027 avec Francfort.

"Au final, c'est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c'est une situation assez détendue de notre point de vue", avait estimé Krösche il y a deux semaines, avant le début de la Bundesliga.

Mardi soir, Randal Kolo Muani avait fait part très clairement de son intention de rejoindre le PSG, demandant à son club d'accepter l'offre faite par le club parisien.

"Ce n'est pas un secret, le Paris SG a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une chance unique pour moi. J'aimerais être transféré à Paris et je l'ai dit à mes dirigeants", a-t-il expliqué à Sky Allemagne.

Arrivé à Francfort à l'été 2022 libre de contrat en provenance de Nantes, Randal Kolo Muani a réalisé une première saison de premier plan avec Francfort, inscrivant 15 buts en Bundesliga et délivrant 11 passes décisives.

Vice-champion du monde avec l'équipe de France en décembre 2022 au Qatar, "RKM" a porté Francfort à bout de bras pendant la seconde partie de la saison, atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des champions et la finale de la Coupe d'Allemagne, et finissant à la 7e place de Bundesliga.

Kolo Muani est reparti sur les mêmes rythmes cette saison, avec trois buts en quatre matches, un en Coupe d'Allemagne, un en Bundesliga et un en Ligue Europa Conférence.