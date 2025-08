Foot: Son annonce la fin d'un chapitre long d'une décennie avec Tottenham

Fin d'époque à Tottenham: l'attaquant sud-coréen et capitaine du club, Son Heung-min, a annoncé samedi son intention de partir cet été après dix saisons et un seul trophée.

"Avant de commencer la conférence de presse, je voulais dire que j'ai décidé de quitter le club cet été", a déclaré l'ailier aux journalistes à Séoul, précisant que Tottenham lui apportait son aide en ce sens.

Le Sud-Coréen de 33 ans, arrivé en 2015 du Bayer Leverkusen (Bundesliga), comptabilise plus de 450 matches avec Tottenham mais un seul trophée, la dernière Ligue Europa, glanée en mai au terme d'une saison très loin de ses standards, parasitée par les blessures.

Auteur de 173 buts avec les Spurs, il n'a pas révélé sa prochaine destination et s'est montré très ému samedi.

"C'était la décision la plus difficile de ma carrière. Des souvenirs tellement incroyables", a-t-il raconté aux côtés de Thomas Frank, le nouvel entraîneur de Tottenham, qui prépare sa saison avec une étape en Corée du Sud.

"J'ai besoin d'un nouvel environnement pour me dépasser. J'ai besoin d'un peu de changement, dix ans c'est long. Je suis venu dans le nord de Londres alors que j'étais un gamin, 23 ans, tellement jeune. Je quitte ce club comme un homme, un homme vraiment fier", a expliqué Son.

Blessures

Son Heung-min lève le trophée après la victoire de Tottenham en Ligue Europa à Bilbao le 21 mai 2025 AFP/Archives

La deuxième moitié de son épopée avec les Spurs a été particulièrement mouvementée, avec six managers différents en six ans. Sous Ange Postecoglou, dernier parti, le club a fini la saison en roue libre, certes titré en Ligue Europa mais 17e en championnat, à une place de la relégation. Le Sud-Coréen s'est également retrouvé orphelin de son acolyte de longue date devant, l'Anglais Harry Kane, parti au Bayern Munich en 2023.

L'ailier, qui a hérité du brassard de capitaine cette même année 2023, s'est montré moins incisif en 2024/2025, pas épargné par les blessures, commençant même des rencontres sur le banc à l'image de la finale de C3. En 2021/2022, il s'imposait pourtant comme l'un des tous meilleurs du Championnat anglais en finissant co-meilleur buteur de Premier League avec 23 réalisations, alors qu'il ne tirait généralement pas les penalties.

Son n'a pas été épargné non plus au niveau extra-sportif: la police sud-coréenne a annoncé en mai l'arrestation de deux personnes qui avaient fait pression sur lui pour tenter de lui extorquer de l'argent. Auparavant, son père, personnalité publique en Corée du Sud et à la tête d'une académie de football, avait été condamné à payer une amende d'environ 2.000 euros en octobre 2024 pour maltraitance d'enfants.

"Personnellement, j'aurais adoré travailler avec cette personne et ce joueur fantastique", a dit Thomas Frank samedi, à l'intention de celui qui ne devrait donc jamais évoluer sous ses ordres.

"Il est une vraie légende des Spurs à tous les niveaux, l'un des meilleurs à avoir joué en Premier League".