Foot: Son Heung-min, nouvel astre de Los Angeles

Le Sud-Coréen Son Heung-min s'est engagé mercredi avec le Los Angeles FC, qui espère passer dans une nouvelle dimension sportive et commerciale avec son nouvel attaquant vedette qui a passé dix ans à Tottenham.

Le transfert pour une somme estimée à 26 millions de dollars (environ 22 millions d'euros) par ESPN et le site spécialisé The Athletic est un nouveau record pour le championnat nord-américain (MLS).

L'arrivée de Son, qui jouait depuis 2015 en Premier League anglaise, était attendu depuis plusieurs jours. Il avait assisté mardi en tribunes au succès de sa nouvelle équipe contre le club mexicain Tigres UANL 2-1 en Leagues Cup.

Son contrat qui court jusqu'en 2027 avec des options pour deux années supplémentaires a été officialisée mercredi par les deux clubs.

"Sonny est une icône mondiale et l'un des joueurs les plus dynamiques et les plus accomplis du football mondial", a déclaré dans un communiqué le co-président et directeur général de la franchise californienne, John Thorrington.

Agé de 33 ans, Son débarque en MLS auréolé de son statut de star de Premier League après dix saisons à Tottenham (454 matches, 173 buts) dont il était sur la fin le capitaine, finissant par remporter un trophée au printemps avec la Ligue Europa.

Jun Kwon (g) et son père Hojin Kwon, supporters de la star coréenne Son Heung-min, qui vient de s'engager avec le Los Angeles FC, le 5 août 2025 à l'aéroport de Los Angeles AFP

"Je suis venu à LA pour soulever des trophées et tout donner à ce club, à cette ville et à ses supporters", commente-t-il dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "J'ai trop hâte que ça commence."

Atout sportif et coup marketing

Le capitaine de la sélection sud-coréenne, qui compte plus de 130 sélections et trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) à son actif, va retrouver en Californie le gardien français Hugo Lloris, son ancien coéquipier chez les Spurs, avec lequel il avait terminé 2e du championnat anglais en 2017 ou encore finaliste malheureux de la Ligue des champions en 2019.

Si Son Heung-min s'ajoute à la liste des stars dans leur trentaine à rejoindre la MLS (Beckham, Ibrahimovic, Henry...), qui compte dans ses rangs l'Argentin Lionel Messi à Miami, son arrivée résonne comme un gros coup sur plusieurs tableaux pour le LAFC, sacré champion en 2022 puis finaliste en 2023.

La jeune équipe créée en 2018 saisit ainsi l'opportunité marketing de séduire l'importante communauté sud-coréenne du pays (1,8 million de personnes selon le Pew Research Center) et surtout de la ville de Los Angeles (320.000 personnes), en enrôlant cette icône nationale.

Mardi, une quarantaine de supporters ont par exemple attendu, en vain, l'arrivée de Son à l'aéroport international de Los Angeles. "Son est immensément important pour moi, je me levais à 05h00 ou 06h00 du matin pour le regarder jouer en Angleterre (...) Il va changer les choses ici. Mon père et moi, qui n'avions aucun intérêt pour la MLS, on est déjà conquis", a ainsi expliqué à l'AFP Jun Kwon, âgé de 19 ans, présent dans le terminal avec un maillot or et noir du LAFC acheté et floqué le matin même au nom de son idole.

Le très animé quartier Koreatown, situé à quelques kilomètres du stade, compte déjà un groupe de supporters du LAFC. "C'est un rêve qui devient réalité", a indiqué à The Athletic Josh Lee, l'un des leaders du groupe, Américain d'origine coréenne.

Objectif Mondial-2026

Sportivement, Son a les moyens de briller rapidement en MLS, même si sa dernière année dans le nord de Londres s'est avérée moins flamboyante que les précédentes.

Le LAFC avait fait de la place dans son effectif avec le départ début juillet de l'attaquant français Olivier Giroud pour Lille, après être sorti la tête basse de la Coupe du monde des clubs en juin (deux défaites, un nul).

La franchise de la mégapole californienne, actuellement 6e de la conférence Ouest de MLS avec trois matches en moins que le leader San Diego, pourra aligner Son en attaque avec l'ancien Stéphanois Denis Bouanga ou encore le Turc Cengiz Ünder.

L'attaquant va ouvrir dès cet été un chapitre important de sa carrière en Amérique du nord, avant la Coupe du monde 2026, co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, pour laquelle la Corée du Sud est déjà qualifiée.

Los Angeles accueillera huit rencontres de la compétition (cinq matches de poule, deux 16e de finale, un quart de finale) dans le moderne SoFi Stadium, antre des Los Angeles Chargers (football américain).

Clin d'oeil de l'histoire, le sélectionneur de la Corée du Sud, Hong Myung-bo, héros de l'équipe nationale lors de la Coupe du monde 2002 à domicile (4e place), avait lui terminé sa carrière de joueur en MLS, dans le club rival du LA Galaxy (2003-2004).